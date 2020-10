Conte: l’Italia non permetterà a nessuno di ritardare attuazione Recovery, sostegno a mediazione tedesca Il premier ha partecipato a Bruxelles alla seconda giornata del Consiglio straordinario Ue: «Nessuno metta in dubbio l’impegno politico»

L’Italia non permetterà a nessuno di ritardarne l’attuazione del Next generation Eu, il pacchetto di risorse economiche predisposto dalla Commissione europea per arginare l’impatto della crisi economica scaturita dall’emergenza Covi-19. Un pacchetto che assegna all’Italia 209 miliardi, ma il braccio di ferro tra i 27 paesi Ue potrebbe rallentare la messa in campo delle risorse. È quanto ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Bruxelles nella quale ha fatto il punto della seconda giornata del Consiglio straordinario Ue.

Un rallentamento sul dossier Recovery Fund avrebbe ripercussioni sulla legge di Bilancio: 40 miliardi di euro, divisi più o meno a metà fra la manovra classica e la spinta dei fondi europei, dalla prima tranche dei sussidi della Recovery and Resilience Facility ai finanziamenti legati agli altri programmi comunitari, in particolare React-Eu e Just Transition Fund. La Nadef è attesa sul tavolo del Consiglio dei ministri lunedì 5 ottobre.

«Dobbiamo lavorare perché possa essere attuato in tempi rapidi» il Recovery Fund, ha spiegato. «Significa attuare al più presto le previsioni regolamentari, che non possono - lo dico con chiarezza - mettere in discussione un impegno politico preso a luglio. Nessuno oggi può mettere in discussione un impegno politico a 27.

«Sostegno a mediazione tedesca»

«Lavoriamo nella prospettiva di regolamenti attuativi - ha continuato il prremier -, ci possono essere diverse sensibilità. Ora c'è un confronto con il Parlamento tedesco che vuole una testimonianza concreta per quanto riguarda le risorse proprie. Si sta discutendo anche il profilo dello stato di diritto che è già contemplato: si tratta in linearità e coerenza con quel principio di darne attuazione, non riscriverne un altro. L'Italia sostiene gli sforzi della presidenza tedesca, la soluzione di compromesso ci sembra coerente, in linea con il principio dello stato di diritto».



Covid, preoccupazione leader Ue: criticità diffuse

Una riunione che ha affrontato anche il tema dell’aumento dei contagi Covid in Europa. «La discussione oggi al Consiglio europeo si è concentrata per lo più su un tema che sta a cuore a tutti i leader e le comunità: l'evoluzione della pandemia - ha spiegato il premier - , abbiamo approfittato per un confronto articolato e per condividere le informazioni e, devo dirlo, le preoccupazioni. Siamo ben consapevoli dell'epidemia in corso e del fatto che i numeri segnalano alcune criticità, più o meno diffuse».