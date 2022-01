Covid, conto alla rovescia per 1 milione di over 50: prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per poter lavorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per 1 milione di lavoratori over 50, oggi non vaccinati, sta per scattare il conto alla rovescia. Per entrare in aziende e uffici dovranno ricevere la prima dose entro il 31 gennaio, visto che il super green pass, introdotto dal governo a partire dal 15 febbraio, verrà rilasciato dopo 15 giorni. La certificazione verde rafforzata, infatti, si ottiene soltanto con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid , non sarà più quindi sufficiente il tampone molecolare o antigenico, rispettivamente ogni 72 o 48 ore.

Sostituzioni anche nelle imprese oltre 15 addetti

La bozza del nuovo decreto del Governo per frenare l’impennata dei contagi contiene anche un’altra novità: per tutte le imprese, non solo più pertanto quelle sotto i 15 addetti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, sarà possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili, di 10 giorni in 10 giorni, fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Il debutto del super green pass al lavoro

Con queste 2 specifiche dell’ultima ora il super green pass fa il suo debutto ufficiale nel mondo del lavoro, pubblico e privato. La nuova normativa ricalca sostanzialmente quella in vigore, per tutti i lavoratori, dallo scorso 15 ottobre relativa al green pass “semplice”. Pertanto, dal 15 febbraio chi ha più di 50 anni e non possiederà il super green pass o ne risulterà privo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, verrà considerato «assente ingiustificato», con conseguente sospensione dal lavoro e stop alla retribuzione dal primo giorno di assenza (non ci sono invece conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, cioè non si può essere licenziati neppure per giustificato motivo).

Controlli e sanzioni

Anche i controlli sul super green pass (e non dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, ndr) dovrebbero ricalcare quelli attualmente vigenti per il green pass “semplice”, quindi, tra l’altro, con verifiche attraverso la piattaforma Inps o con la consegna da parte del dipendente al proprio datore di lavoro della certificazione verde (in quest’ultimo caso si viene esonerati dai controlli per tutta la durata del passaporto sanitario).



È prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo «ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore». Per chi ha meno di 50 anni restano in vigore le norme attuali, vale a dire il green pass “semplice”, che si ottiene anche con il tampone.