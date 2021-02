Covid, il conto salato degli agriturismi: in Emilia Romagna e in Sicilia il prezzo più alto I dati di Agriturist fotografano un settore in ginocchio. Solo chi ha puntato sulla vendita diretta dei prodotti della campagna ha limitato le perdite di Micaela Cappellini

(tella0303 - stock.adobe.com)

I dati di Agriturist fotografano un settore in ginocchio. Solo chi ha puntato sulla vendita diretta dei prodotti della campagna ha limitato le perdite

2' di lettura

Un anno di Covid ha causato al sistema degli agriturismi italiani 1,2 miliardi di danni. È un conto salato, quello calcolato da Agriturist, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Confagricoltura: nel caso delle strutture che organizzano e delle fattorie didattiche, il crollo del business è arrivato anche al 100%. La Liguria denuncia un meno 60% tra ospitalità, ristorazione e vendita diretta. In Veneto le perdite medie sono state intorno al 75%, ma ad essere più colpite sono state le strutture di montagna, delle terme e delle città d'arte. In Emilia Romagna le aziende collinari e montane hanno registrato un crollo del 90% mentre quelle situate vicino alle città sono riuscite a contenere i cali attorno al 35%, grazie all'asporto e al turismo di lavoro. La Toscana, meta d'eccellenza soprattutto per gli anglosassoni, lamenta perdite con punte superiori all'80%.

In Abruzzo la perdita di circa il 40% sull'anno precedente è destinata ad aumentare. Nel Lazio chi si è organizzato per vendite dirette ci ha rimesso solo il 35% del fatturato, mentre per gli altri il calo è stato del 70% per gli altri.In Campania la media oscilla tra -70% e –80%. La Puglia segnala un -70% ottenuto grazie alle presenze in luglio agosto e settembre, che sono riuscite a contenere il disastro totale. In Calabria il calo medio è stato dell'80% e sono stati più penalizzati gli agriturismi in montagna e collina. Le perdite per il settore, in Sicilia, oscillano tra l'80 e il 95%.

Loading...

Il risultato finale è che il 90% degli agriturismi è ancora temporaneamente chiuso e il 20% non è certo di riaprire per questa stagione. «Dobbiamo voltare pagina puntando su un piano strutturale di ripresa e rilancio, che tenga conto e promuova le peculiarità uniche della nostra offerta, in linea con la transizione verde - ha detto Augusto Congionti, presidente di Agriturist -. Siamo a una fase cruciale, occorre riuscire a dare fiato alle attività con indennizzi veloci e immediatamente fruibili, rateizzazioni, riduzione di oneri e semplificazione, ma contemporaneamente programmare azioni specifiche di comunicazione e promozione dell'agriturismo».