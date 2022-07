Covid, contro Omicron 5 da lunedì al via quarta dose per gli over 60. Ma si teme il flop

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Solo 1 su 5, meno del 20%, ha fatto la quarta dose. E questo è un problema soprattutto per anziani e fragili perché per loro la vaccinazione è un salva-vita. Già ora abbiamo circa 100 morti al giorno, non siamo scesi mai al di sotto dei 60-70. Rischiamo di avere in autunno un’ondata di mortalità tra i fragili veramente dura, con numeri molto più alti di quelli attuali”. A mettere in guardia da Omicron 5 e dalla nuova ondata di Covid è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene all’università Cattolica.

Il via libera alla vaccinazione con la quarta dose per gli over 60 e ai soggetti fragili di ogni età dovrebbe arrivare lunedì 11 luglio, così come suggerito dall’Agenzia europea del farmaco Ema che ha rimesso l’accento su una raccomandazione che aveva lanciato con l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), e cioè che in una situazione di alta circolazione virale, come quella in corso oggi, va considerata, appunto, una quarta dose a tutti gli over 60 e ai fragili di ogni età.

Certo non è facile organizzare il rilancio della campagna vaccinale in piena estate, senza più nemmeno il generale Figliuolo a coordinare l’enorme macchina organizzativa.

I timori di un flop

La seconda dose di richiamo del vaccino anti-Covid “credo vada fatta alle persone con più di 60 anni, ma non ritengo si possa correre ai ripari oggi. Si rischia di fare una campagna vaccinale monca. Si rischia di nuovo di avere una bassa partecipazione, come quella che già abbiamo avuto per quanto riguarda la quarta dose agli over 80 e ai fragili. Credo che, più che” muoversi ora “con una soluzione tampone, sia arrivato il momento di organizzare in maniera molto rigorosa la campagna vaccinale di settembre-ottobre”. A evidenziarlo è Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Per Bassetti è giusto che queste categorie facciano il richiamo, ma muovendosi ora un rischio ’flop’ c’è. Lo sguardo dell’esperto è proiettato verso quello che succederà dopo l’estate. Bisogna partire adesso dal risolvere proprio le questioni pratiche in vista di una campagna autunnale: “La vaccinazione si deve fare negli hub vaccinali? La fanno i medici a casa, le farmacie, chi? Come si organizza? Chi gestisce l’acquisto centrale dei vaccini? Li devono fare le Regioni? Diamo già gli appuntamenti?”. Questi i nodi da affrontare per tempo, secondo Bassetti.