Covid, corrono i contagi in carcere, mascherine Ffp2 insufficienti: una ogni 16 persone

In carcere mancano le mascherine Ff2 e i contagi corrono. La nuova denuncia arriva dalla Uilpa Polizia penitenziaria, che ha fatto i conti dei mezzi di protezione a disposizione. La prima fornitura di 6mila mascherine Ffp2 della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo viene giudicata misura inadeguata rispetto ai numeri dei detenuti. Ecco perché.

Una mascherina ogni 16 persone

«Se si considera che in carcere sono presenti oltre 54mila detenuti e più di 41mila operatori fra appartenenti alla Polizia penitenziaria (36mila) e altre figure professionali, significa una mascherina ogni 16 persone e 30 per ogni carcere. Tutto ciò si commenta da sé, come certe vignette ‘Senza parole'!», ha sottolineato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. «Continuiamo a non comprendere - ha aggiunto De Fazio, perché s'impongano le mascherine Ffp2 nei luoghi in cui è prevista la presenza di più persone, come cinema e teatri, ma non nelle carceri, dove si registrano punte di sovraffollamento che sfiorano il 200 per cento».

Il green pass viene chiesto ai familiari, ma non ai detenuti

«Il green pass - ha rammentato De Fazio - non viene chiesto ai detenuti, ma ai familiari in visita, come se solo i visitatori potessero contagiare e contagiarsi». Sotto la lente il fatto che il green pass rafforzato sia obbligatorio dal 15 dicembre 2021 per la polizia penitenziaria, ma non venga chiesto a chi è ristretto in carcere. Dal 20 gennaio - per i colloqui in presenza con i detenuti - è richiesto il green pass di base all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Altro problema, gli avvocati, che non vengono citati come obbligati al pass per l’accesso alle carceri nel nuovo decreto, che obbliga invece al green pass nei tribunali dal 1° febbraio (rafforzato se over 50).

Corrono i contagi in carcere

E, complice la variante Omicron, i contagi in carcere corrono. Sul sito del ministero della Giustizia i dati fino alla mattina dell’11 gennaio i dati erano aggiornati al 27 dicembre 2021 (510 detenuti contagiati e 527 agenti). Invece gli ultimi dati forniti dall'Amministrazione penitenziaria il 6 gennaio 2022 alla polizia penitenziaria segnalavano già 1.057 detenuti e 1.110 poliziotti penitenziari positivi al nuovo coronavirus, casi quasi tutti seguiti e gestiti internamente agli istituti. «In realtà, carte alla mano, i dati sono discordanti e sottodimensionati - ha spiegato De Fazio - rispetto alle informazioni dirette in nostro possesso, che risultano dalle certificazioni fornite a livello territoriale alle nostre locali organizzazioni sindacali». De Fazio segnala il caso di Verona: «A Verona, per esempio, dove noi abbiamo segnalato un focolaio di circa 140 detenuti e 30 operatori la scorsa settimana, risultavano al 6 gennaio 95 detenuti e 27 operatori contagiati nei dati ufficiali». Dall’aggiornamento pubblicato nel pomeriggio dell’11 gennaio sul sito del ministero della Giustizia emerge una forte crescita: i detenuti positivi sono 1.532 (di cui 28 nuovi giunti), su un totale di 53.561 presenze, mentre i casi sono 1.426 tra i 36.939 poliziotti penitenziari in servizio.

La polemica sulle dosi somministrate

Contrasti anche sul numero di dosi somministrate dietro le sbarre. Al 6 gennaio dall’inizio della pandemia 97.017 dosi. «É un dato poco indicativo segnalare le dosi somministrate dall’inizio della pandemia - ha sottolineato De Fazio - perché in carcere c’è un turn over di 3mila detenuti al mese, che significa circa 40mila persone l’anno. Quindi, in realtà, non sappiamo esattamente quanti detenuti in carcere siano vaccinati e quanti no».