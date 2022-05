Covid, Costa annuncia il liberi tutti. Ecco le restrizioni che potrebbero cadere il 15 giugno

A scuola addio alla mascherina obbligatoria con la fine dell’anno scolastico

La mascherina (basta quella chirurgica) è prevista allo stato attuale dai sei anni in su fino alla fine dell’anno scolastico. Il 10 giugno sarà l’ultimo giorno di scuola. Il decreto Riaperture ha confermato le esenzioni dall’obbligo di mascherina per i bambini al di sotto di 6 anni, le persone con patologie e disabilità incompatibili con l’obbligo e le persone che devono comunicare con il disabile, oltre a chi svolge attività sportiva.

Obbligo di vaccinazione per personale scuola e comparto sicurezza

L’obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno per docenti di scuola e università, personale scolastico, personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Marina, Aeronautica, Vigili del Fuoco) e Polizia locale. Dal 16 giugno, dunque, stando alle regole attuali, tale obbligo verrà meno.

... e per over 50

Dal 16 giugno verrà meno anche l’obbligo di vaccinazione di tutti i cittadini dai 50 anni in su (con conseguente possibile multa di 100 euro). Il vaccino continuerà a essere obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per medici, infermieri, personale sanitario e delle Rsa. E solo per loro la vaccinazione costituirà fino ad allora requisito per lavorare.



Smart working

Nessuna novità è invece attesa sul fronte dello smart working. Uno degli emendamenti al decreto Riaperture sul lavoro agile approvato in Commissione Affari sociali alla Camera ha infatti previsto la proroga fino al 31 agosto per la comunicazione semplificata dello smart working e per il ricorso anche in assenza degli accordi individuali per i lavoratori del settore privato. È stato quindi allungato di altri due mesi, rispetto alla data del 30 giugno indicata nel decreto, la possibilità di proseguire con lo smart working nella modalità semplificata che ha caratterizzato la fase emergenziale, ovvero senza la necessità di accordi individuali, per i lavoratori del settore privato. Prorogato fino al 30 giugno, invece, il diritto allo smart working per i lavoratori fragili pubblici e privati e per i genitori di figli con fragilità.