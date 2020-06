Covid, la crisi che avremmo potuto immaginare e l’importanza del rischio La classe politica si è fatta trovare impreparata di fronte alla pandemia, ignorando fino all’ultimo tutti i suoi sintomi. Il problema? Mancanza di immaginazione e avversione al rischio nella spesa pubblica di Vittorio Pelligra

(Reuters)

La classe politica si è fatta trovare impreparata di fronte alla pandemia, ignorando fino all’ultimo tutti i suoi sintomi. Il problema? Mancanza di immaginazione e avversione al rischio nella spesa pubblica

9' di lettura

«Mancanza di immaginazione». È stata questa la risposta fornita da Ali Khan, preside del College of Public Health dell'Università del Nebraska, al suo intervistatore, David Quammen, noto autore di “Spillover. L'evoluzione delle pandemie” (Adelphi, 2012), libro best-seller internazionale su virus, cacciatori di virus, epidemie e zoonosi. Quammen, in una recente intervista ha chiesto a Khan, che per anni è stato direttore dell'Office of Public Health Preparedness and Response, la struttura incaricata di immaginare e progettare le risposte alla minaccia epidemica negli Stati Uniti, che cosa sia andato così rovinosamente storto nella gestione di SARS-CoV-2, che cosa ne sia stato della preparazione della sanità pubblica e perché la maggior parte dei paesi si sono trovati così impreparati.

«Una mancanza di informazione scientifica, o di soldi?» chiede Quammen. «Una mancanza di immaginazione» gli risponde Kahn. C'erano stati segnali d'allarme, la SARS nel 2002, la MERS nel 2014. Nello stesso anno il gruppo di scienziati diretti da Zheng-Li Shi dell'Istituto di Virologia di Wuhan riuscirono a capire il meccanismo di contagio dei coronavirus nell'uomo e condivisero i risultati con la comunità scientifica internazionale. In un altro studio coordinato sempre da Shi e pubblicato nel 2017, si dava conto della scoperta di tre nuovi coronavirus presenti nei pipistrelli e capaci di infettare gli esseri umani.

L'articolo si concludeva con queste parole: «Il nostro lavoro fornisce nuove conoscenze circa l'origine e l'evoluzione del SARS-CoV e pone in risalto la necessità di prepararci adeguatamente ad affrontare future emergenze legate a malattie simili alla SARS» (Hu, B., et al. “Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights into the origin of SARS coronavirus”, PLOS Pathogens, November 30, 2017).

Il rimpianto di non aver pensato (o voluto pensare) ai rischi

Queste parole generano, oggi, rabbia e rimpianto. Dal giorno della sua pubblicazione questo studio è stato consultato una media di cento volte al mese; da gennaio scorso, però, i numeri sono cambiati fino ad arrivare a diciottomila download nel solo mese di maggio. Un'attenzione tardiva, si direbbe. Quando, dopo la vittoria contro l'epidemia SARS, Quammen chiese a Brenda Ang, il medico responsabile delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere dell'Ospedale di Singapore dove si registrò il primo caso, nel 2003, che cosa la preoccupasse di più del “dopo”, lei rispose: «L'autocompiacimento e l'apatia». Si dimentica in fretta, ci si rilassa, si abbassa la guardia, «Ci si compiace di sé. Si pensa che in giro non ci siano più virus” e si trascura il fatto che “Le malattie infettive sono globalizzate [e che] non ha senso proteggere solo il proprio orticello».



Una tragica «mancanza di immaginazione», dunque, secondo Khan, ci ha fatti trovare impreparati ad affrontare questa pandemia e ha rallentato la nostra reazione dando tempo al virus di mietere molte più vittime di quelle che una pronta reazione, gli avrebbe concesso. «Gli scienziati potevano descrivere i rischi, i funzionari sanitari potevano progettare una risposta, ma i burocrati del governo e la leadership nazionale non sono stati in grado di comprendere la potenziale gravità dell'epidemia», dice Kahn a proposito della reazione degli Stati Uniti.