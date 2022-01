Covid, dall’obbligo vaccinale per gli over 50 al pass in banca e dal parrucchiere, domande e risposte sulla stretta no vax

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva l’obbligo vaccinale per gli over 50 che scatta subito. Dal 15 febbraio, inoltre, servirà il green pass rafforzato al lavoro se si hanno più 50 anni. L’obbligo vaccinale, poi, è stato esteso anche a tutto il personale delle università, di qualunque età. Servirà il pass di base dal 20 gennaio 2022 per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere o dall’estetista. E dal 1° febbraio si entra in banca, alla posta o in attività commerciali (escluse quelle essenziali) con il pass di base. Sono alcune delle novità della stretta varata dal Consiglio dei ministri con il decreto legge del 5 gennaio per contrastare la corsa dei contagi in Italia. Ecco le nuove misure illustrate con domande e risposte sui principali dubbi dei lettori.

OBBLIGO VACCINALE

Ho 55 anni e finora non mi sono mai vaccinato. Anche se sono disoccupato devo vaccinarmi?

Sì, il decreto prevede per chi ha più di 50 anni l’obbligo vaccinale che scatta subito, con l’entrata in vigore del decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio 2022. Sono interessati tutti i cittadini, anche stranieri, residenti in Italia, che hanno superato i 50 anni.

Da quando decorre l’obbligo vaccinale per gli over 50?

L’obbligo decorre dall’entrata in vigore del decreto legge approvato il 5 gennaio 2022 dal Consiglio dei ministri.

Sono una docente universitaria di 58 anni. Sono obbligata a vaccinarmi?

Il decreto approvato il 5 gennaio ha esteso l’obbligo vaccinale a tutto il personale universitario, senza limiti di età. L’obbligo era già previsto per il personale sanitario e scolastico, per le forze dell’ordine e per i lavoratori esterni che entrano nelle Rsa.