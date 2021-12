Covid: dall’obbligo vaccinale allo scuolabus, le regole in classe con domande e risposte

Gli studenti sono soggetti a green pass per le attività teatrali?

No, per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, non è richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19. Come non è richiesto per tutte le altre attività scolastiche.

Gli studenti dai 12 anni in poi sono soggetti a obbligo di green pass per andare a scuola?

No, nessun obbligo di green pass per entrare in classe per gli alunni delle scuole superiori. Gli studenti universitari sono invece soggetti a obbligo di green pass.

Sui mezzi cittadini del trasporto pubblico locale gli studenti devono essere in possesso di green pass?

Per l’utilizzo dei mezzi di trasposto pubblico (bus, tram e metro) o privato di linea, a partire dai 12 anni è necessario essere in possesso almeno del green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone). É allo studio una deroga.

Sullo scuolabus gli studenti devono avere il green pass?

No, i minori di 12 anni che utilizzano il trasporto scolastico dedicato non sono soggetti all'obbligo di possesso del green pass, né base, né rafforzato.

Quando scatta la didattica a distanza?

Classe con alunni over 12 in dad (didattica a distanza) con tre positivi. La dad scatterà con un solo positivo in classe per i bambini fino a sei anni, con due positivi per gli alunni da 6 a 12 anni e dai 12 in poi, come scritto sopra, si andrà in dad se i casi positivi sono almeno tre. La struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 del generale Figliuolo ha reso noto che saranno intensificate le attività di testing nelle scuole, per potenziare il tracciamento del Covid.