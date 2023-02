Covid, i dati settimanali: 28.354 nuovi casi (-8,3%) e 299 decessi (+7,2%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovamente in calo il covid in Italia: nella settimana che va dal 10 al 16 febbraio ci sono stati 28.354 casi, -8,3% rispetto alla settimana precedente (3-9 febbraio). Nello stesso periodo il tasso di positività medio ai tamponi, che settimana scorsa era lievemente risalito, è stato del 5%, dunque in discesa del 5,4% in confronto a venerdì scorso.

A risalire sono però i decessi: 299, +7,2% rispetto alla settimana precedente.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Dal 10 al 16 febbraio sono entrate in terapia intensiva covid 101 persone, -2,9% rispetto alla settimana precedente.

Oggi in Italia i ricoverati in terapia intensiva per covid sono 154, in calo di 9 unità rispetto a settimana scorsa. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.200, anch’essi in diminuzione: sono 259 in meno rispetto a settimana scorsa.