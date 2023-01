Covid, decessi in calo: -30% in una settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Netto calo dei decessi e dei casi di Covid-19 in Italia nella settimana che va dal 20 al 26 gennaio: i deceduti sono infatti 345 con una variazione di -30,3% rispetto alla settimana precedente (495). Le vittime registrate giovedì 26 gennaio, ultimo dato giornaliero disponibile, sono 45, mentre una settimana prima, il 19 gennaio, erano state 76 (-40,8% in 7 giorni). Lo rileva il bollettino settimanale del ministero della Salute-Iss che monitora l'andamento del Covid in Italia.

Nuovi positivi a -26,5 sulla settimana

I nuovi casi positivi sono invece 38.168 con una variazione di -26,5% rispetto alla settimana prima, dal 13 al 19 gennaio (51.897 unità). Sono 5.532 i test positivi al Coronavirus registrati giovedì 26 gennaio. Lo stesso giorno della settimana precedente erano stati 7.053 (-21,6%). I tamponi effettuati sono stati invece 608.732 con una variazione di -11,4% rispetto a sette giorni fa (687.233) ed il tasso di positività rilevato è del 6,3%, con una variazione di -1,3% (la settimana precedente era pari al 7,6%).

Ricoveri in terapia intensiva sotto controllo

Anche il tasso di positività per Covid-19 risulta in diminuzione: nell’ultima settimana si attesta infatti a quota 6,3%, con una variazione di 1,3 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (quando era al 7,6%). Il quadro sostanzialmente positivo dell'andamento epidemiologico nel nostro Paese è confermato anche dal dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva, che risultano ampiamente sotto controllo. “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 2,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 26 gennaio) contro il 2,3% (rilevazione al 19 gennaio)”, si legge nel report con i dati principali Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute.