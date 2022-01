Covid, Draghi: «Problemi dipendono da no vax. La dad produce troppa disuguaglianza»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«É un anno da affrontare con realismo, prudenza, ma anche con fiducia e soprattutto con unità». Mario Draghi in diretta da Palazzo Chigi parla degli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo. Alla conferenza stampa con il premier ci sono i ministri della Salute Roberto Speranza e dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il coordinatore del Cts Franco Locatelli. Sotto la lente la corsa della variante omicron, l’estensione dell’obbligo vaccinale, la scuola, il green pass rafforzato, le difficoltà nel sequenziamento dei tamponi, l’uso delle mascherine Ffp2. «Il governo sta affrontando la sfida della pandemia, con un approccio diverso dal passato», ha detto il premier Mario Draghi. «Cauti, ma vogliamo miminizzare effetti su ragazzi», ha spiegato. Conferenza stampa in risposta alle critiche ricevute per non averla fatta nel giorno dell’approvazione del decreto

«Non risponderò a domande sul Quirinale»

Draghi ha subito stoppato le domande sul Quirinale: «Una postilla, non rispondo a domande sui futuri sviluppi, sul Quirinale e altro».

Presto per fare valutazione su crescita, serie dei rischi molto lunga

«La serie dei rischi» per la crescita «è molto lunga e dobbiamo aspettare ancora un po’ prima di vedere aggiornamenti nelle proiezioni», ha detto Draghi rispondendo con prudenza a chi gli ha chiedeva se il quadro macroeconomico è tale da determinare una revisione delle stime di crescita. «Finora - ha premesso Draghi - continuano a uscire stime, anche in pubblicazioni molto recenti, da parte del settore pubblico e del settore privato, che confermano le stime precedenti, cioè di una crescita intorno al 4%-4,5% per l’anno. Certo - ha ammesso il capo del Governo - c’è un verificarsi di eventi che non è favorevole alla continuazione di una ripresa agli stessi ritmi dello scorso anno. La pandemia è uno di questi. Guardando a quello che succede in altri Paesi europei, si guarda molto in questi casi agli indici di fiducia dei consumatori, degli investitori: il quadro è molto misto, in alcuni Paesi questi indici tendono al bello, in altri invece, anche in Germania, tendono a declinare. Per cui è presto per poter fare una valutazione adeguata». Tra i rischi per la crescita Draghi ha elencato anche i prezzi energetici e i rischi geopolitici.

Bollette, già stanziati 3,5 miliardi, chi ha fatto grandi profitti li condivida

Rispondendo a una domanda sulle bollette il premier ha ricordato che la legge di bilancio ha già stanziato circa 3,5 miliardi per affrontare l’emergenza bollette nel primo trimestre. «É previsto che vengano presi altri provvedimenti per affrontare l’emergenza bollette nei mesi a seguire. Come ho indicato in altre occasioni, la via del sostegno governativo è importante ma non può essere l’unica». E ha ribadito: «Occorre chiedere a chi ha fatto grandissimi profitti dagli aumenti nel prezzo del gas di condividerli con il resto della società».

«Scostamento di bilancio per nuove emergenze? Non ancora riflettuto»



Rispondendo a una domanda sull’ipotesi di scostramento di bilancio per le nuove emergenze, Draghi ha detto che è in corso «una riflessione per cercare di affrontare nella maniera più soddisfacente i bisogni di sostegno che possono essere determinati da questa ripresa della pandemia. Non escludo che si trovino altre risorse, non abbiamo ancora riflettuto sul fatto che sia necessario uno scostamento di bilancio».