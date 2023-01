Covid e bollette, 1,3 miliardi di bonus ai professionisti, avvocati in testa

Solo 163 milioni in totale sono serviti a finanziare l’anno bianco contributivo, ovvero l’esonero parziale dai contributi 2021, mentre non supera i 100 milioni il bilancio (quasi definitivo) dei bonus 200 e 150 euro previsti come una tantum per il caro bollette.

Tutti i bonus si sono rivelati ampiamente coperti dalle risorse appostate. In particolare, decisamente sovrastimati i fondi per l’esonero contributivo che è “costato” in totale 163 milioni di euro a fronte di una dote complessiva di 2,5 miliardi (comprensiva, però, degli iscritti alla gestione separata Inps). A pesare oltre al paletto del reddito, probabilmente, anche l’ulteriore sbarramento del calo di almeno il 33% del reddito 2020 sul 2019. Stesso discorso vale per i bonus 200 e 150 euro previsti da ultimo con i decreti Aiuti per fronteggiare il caro inflazione: oltre 65 i milioni impegnati per l’indennità da 200 euro ottenuta da 327.899 professionisti a fronte di una “riserva” di 95,6 milioni per gli ordinistici, quasi 32 milioni per l’indennità da 150 euro chiesta da 213.171 professionisti (412 i milioni disponibili da spartire con gli iscritti Inps). In entrambi i casi il reddito di riferimento era quello già “post Covid” del 2021. Completano il quadro degli aiuti, i bonus bollette riconosciuti anche ai pensionati, il contributo baby sitter esteso ai professionisti e il Rui per gli invalidi (quattro milioni erogati).

Le categorie

Sono gli avvocati i professionisti che hanno drenato la quota maggiore delle risorse, vale a dire il 31% del totale, pari a oltre 413 milioni di euro. Seguono gli ingegneri e gli architetti iscritti a Inarcassa, che hanno ottenuto quasi 270 milioni, il 20% circa del totale. E poi i geometri (a cui sono arrivati poco meno di 142 milioni) e i medici (circa 121 milioni di euro).

Quote che, in larga parte, dipendono dalla diversa ampiezza delle platee degli iscritti alle Casse. Ma su cui hanno anche inciso le maggiori o minori difficoltà incontrate dalle categorie professionali durante gli anni della pandemia e della crisi successiva.

Così, sulle richieste degli avvocati pesa il numero degli iscritti a Cassa Forense: il bilancio consuntivo 2021 registrava al 31 dicembre di quell’anno 241.830 professionisti, che rappresentano il 21% del totale degli iscritti agli enti previdenziali di categoria. Su di loro, però, come detto, è confluito il 31% dei bonus totali erogati dal 2020 al 2022. Del resto, la professione forense è stata tra le più colpite dalla pandemia. Secondo il rapporto sull’avvocatura 2022 (Censis e Cassa Forense), il reddito medio di un avvocato nel 2020 si è contratto del 6% rispetto al 2019, non arrivando a 38mila euro. Peraltro, la distribuzione del reddito è a piramide, con una larga base di professionisti con redditi bassi e in punta pochi con un ritorno economico elevato: il 58% degli iscritti a Cassa Forense ha un reddito fino a 19.931 euro l’anno, mentre appena il 6,5% supera i 100.700 euro.