Covid e cashback spingono i pagamenti digitali: nel 2020 senza contanti un acquisto su tre

Lo smartphone supera il pc

Lo smartphone diventa il device preferito dagli italiani per effettuare pagamenti da remoto e acquisti online, superando il computer. Nel 2020 il Mobile Commerce raggiunge quota 15,65 miliardi di euro e una penetrazione sul totale eCommerce del 51%, segno di una sempre maggiore facilità e velocità nell’uso di questo dispositivo.

Trend positivo anche per le transazioni da smartphone per il pagamento di bollette, bollettini e ricariche telefoniche. Il Mobile Payment per queste componenti cresce del 30% e supera quota 1,15 miliardi di euro. Complessivamente il Mobile Payment fuori dal negozio cresce del 15% e raggiunge gli 1,3 miliardi di euro.

Gli effetti del “Piano Italia Cashless”

L’ultimo periodo dell’anno è stato caratterizzato dall’entrata in scena, con modalità e risultati molto dibattuti, dell’iniziativa legata al Cashback di Stato a dicembre, uno dei provvedimenti che compongono il “Piano Italia Cashless” introdotto dal precedente governo ed ora sotto la lente del nuovo Presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi. Tra le iniziative che segneranno il 2021 vi sarà certamente anche la lotteria degli scontrini.

«Il Piano, pur con delle limitazioni, rappresenta un segnale positivo: in un quadro europeo che vede l’Italia tra i paesi meno avanzati in termini di pagamenti digitali, è degno di nota che finalmente queste tematiche siano giunte al centro del dibattito politico», commenta Ivano Asaro, direttore dell’Osservatorio Innovative Payments, che conclude: «Il 2020, pur nella sua drammaticità, potrebbe davvero aver segnato un punto di svolta per il settore dei pagamenti digitali».