Covid e controllo a distanza dei lavoratori: i nodi giuridici da affrontare

Strumenti compatibili

La compatibilità di tali strumenti con la normativa di cui all'art. 4, L. n. 300/1970 deve essere oggetto di un'attenta verifica al fine di evitare che l'introduzione di tali strumenti, magari nel contesto di un più ampio piano di intervento di vigilanza attiva e di contenimento del rischio, possa rivelarsi ex post illegittima e dare origine ad azioni risarcitorie e a sanzioni di carattere amministrativo.



Anzitutto è doveroso interrogarsi sulla possibilità di considerare tali dispostivi come “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”, il che consentirebbe al datore di applicare la più snella disciplina di cui al comma 2 dell'art. 4 evitando quindi di passare dal vaglio sindacale o dell'Ispettorato del lavoro per l'utilizzazione dei dispositivi, fermo restando l'obbligo di informativa. La norma di cui al comma 2 era stata infatti pensata dal Legislatore per strumenti quali, in primis, la posta elettronica aziendale, imprescindibili per rendere la prestazione.



Un chiarimento in questo senso giunge dall'interpretazione fornita, suo tempo, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 2/2016. In quel caso l'Ispettorato aveva rilevato che “si può ritenere che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma per rispondere ad esigenze ulteriori …. Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato”.



Il parere dell’Ispettorato del Lavoro

Lo stesso Ispettorato apriva tuttavia uno spiraglio alla possibilità di considerare tali strumenti tra quelli “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”. Secondo l'Ispettorato infatti “in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (…), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori…) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell'art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall'intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge”.



Una previsione di questo tipo, se poteva avere una valenza marginale nel caso dei sistemi di geolocalizzazione, assume connotati del tutto diversi rispetto ai dispositivi di cui si discute e nell'attuale contesto emergenziale: si può infatti sostenere che, nella situazione attuale, la prestazione lavorativa non possa essere utilmente resa se non tramite l'installazione e l'utilizzo di tali strumenti e si potrebbe sostenere che la copiosa normativa emergenziale emanata a partire dal 23 febbraio, unitamente al Protocollo del 14 marzo, abbiano sostanzialmente imposto ai datori di lavoro di assumere ogni iniziativa necessaria per il contenimento del virus tra cui, per l'appunto, l'installazione e l'utilizzo di dispositivi in grado di segnalare la distanza tra i lavoratori e di ricostruirne i movimenti per rilevare eventuali linee di contagio.