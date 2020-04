Covid è l’occasione per ripensare alle priorità di un Paese moderno

Si deve creare un sistema che funzioni e che sia percepito come tale: elevare il livello dell’istruzione; sostenere solo le imprese meritevoli, evitando politiche di aiuti indistinti, selezionando le priorità degli interventi e non mantenendo in vita società decotte; giudicare i risultati e non solo le provenienze o le appartenenze; porre limiti di età non derogabili nell’assunzione delle cariche, evitando anche la sola sensazione che sia un Paese immobile; anteporre la premialità sulla punizione, ribaltando il rapporto Stato-cittadini, a cominciare, subito, dalla riforma fiscale (di cui si parla, senza alcun costrutto, da almeno 40 anni) e da una strutturale riforma della giustizia, il cui funzionamento ha anche un valore economico enorme.

Oggi tutti i sistemi di controllo sono incentrati sull’ex post; si deve semplicemente capovolgere questa impostazione, perché ogni Stato serio, ogni azienda seria, possano prevenire il rischio degli accadimenti sfavorevoli mediante la creazione di sistemi di controllo snelli, attribuendo centralità alle attività di controllo ex ante che siano caratterizzate dal ricorso ad approcci sostanziali, senza indulgere in sterili formalismi, eredità, purtroppo sempre attuale, di impostazioni borbonicamente inefficienti.

Così come sorprende che non venga compresa la gravità delle affermazioni che richiamano sempre e solo l’attenzione sulla criminalità organizzata, dando quasi per scontato, in ogni occasione, che una parte di denaro pubblico, non so quanto consistente, sia inesorabilmente destinata a finire nelle mani della criminalità. Se questo è il messaggio che promana dall’interno, non ci si può stupire delle resistenze che altri Paesi, anche piccoli e per tanti versi insignificanti, hanno nei nostri confronti.

Lo Stato vincerà soltanto quando questi concetti apparterranno ai libri di storia: dobbiamo essere focalizzati sul concetto della prevenzione, quale pre-supposto per la creazione di un sistema armonioso, che ribalti i pre-concetti che tanto male fanno all’Italia e alla sua economia.