Covid e lavoro, certificati di malattia aumentati del 18%, ma è boom di visite fiscali

Nel secondo semestre del 2021 i certificati di malattia arrivati all’Inps sono stati 12,8 milioni, con un aumento del 18,5% sullo stesso periodo del 2020, ma i giorni complessivi di assenza dal lavoro sono diminuiti grazie a malattie in media più brevi. In crescita le visite fiscali: 258.249 nel terzo trimestre e 311.001 nel quarto con un’incidenza molto maggiore per i lavoratori pubblici (nel quarto 99 visitati ogni 1000 certificati a fronte di 19 nel privato).

Certificati di malattia in aumento

Nel secondo semestre del 2021 sono arrivati all’Inps nel complesso 12,8 milioni di certificati, di cui il 78,2% dal settore privato. È quanto emerge dall’Osservatorio sulla malattia dell’Istituto secondo il quale «l'incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2020 è piuttosto consistente (+18,5%), ma l'articolazione dei certificati presentati nei due trimestri risulta molto diversa tra i due anni». L'aumento tendenziale è stato del 33,5% nel terzo trimestre e dell’11,2% nel quarto. I giorni di malattia sono stati nel terzo trimestre quasi 26,7 milioni (a fronte dei 24 milioni dello stesso periodo del 2020) mentre nel quarto trimestre sono stati 41,1 milioni (contro i 46 milioni del 2020).

Le ragioni dell’incremento

Tra il terzo e il quarto trimestre - precisa l’Inps - si è sempre verificato un aumento delle certificazioni di malattia poiché nei mesi estivi (luglio, agosto e settembre), gli eventi di malattia risultano più rari rispetto ai mesi che vanno da ottobre a dicembre, dove hanno una forte incidenza le influenze stagionali. Tuttavia - scrive l’Inps - «nei due anni di pandemia osservati tale variazione positiva risulta di entità molto più consistente».

L'aumento tendenziale del 33,5% per i certificati nel terzo trimestre - sottolinea l’Inps - «risulta influenzato dalle misure adottate per il contrasto alla pandemia nei due diversi periodi: mentre nel terzo trimestre 2020 il lockdown disposto nei mesi precedenti aveva avuto come effetto nei mesi estivi un forte contenimento dei contagi, nel terzo trimestre 2021, nonostante l'intensa campagna vaccinale, la ripresa di tutte le attività ed il minor ricorso al lavoro agile, ha determinato una maggiore circolazione del virus, e, conseguentemente, la certificazione di malattia ha avuto un deciso incremento riferendosi anche a tutela delle quarantene e dei soggetti fragili». Le stesse considerazioni valgono per il IV trimestre con un incremento più contenuto (+11,2%), anche se decisamente superiore a quanto registrato negli anni prepandemici.

Aumentano visite fiscali: +179% in terzo trimestre 2021

Nel terzo trimestre 2021 sono state effettuate circa 258mila visite fiscali, in forte aumento (+179%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale andamento si rileva in entrambi i settori (pubblico e privato), ma maggiormente nel pubblico dove la variazione percentuale è pari a +303%. Nel quarto trimestre 2021 sono state effettuate invece complessivamente 311mila visite fiscali, in aumento del 23% rispetto al quarto trimestre 2020. Tale aumento si conferma ampiamente per le visite eseguite nel pubblico (+170%). I lavoratori con almeno un giorno di malattia sono stati 2,65 milioni nel terzo trimestre e 4,27 nel quarto.