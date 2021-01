Covid, svolta di Sanofi: produrrà il vaccino Pfizer/BioNTech. 125 milioni di dosi al l’Ue dall’estate BioNTech avrà accesso alle strutture produttive della Sanofi per produrre oltre 125 milioni di dosi del vaccino che saranno destinate ai Paesi della Unione europea

È una svolta nella corsa a vaccinare più persone possibile contro il Covid, anche se gli effetti positivi non si potranno vedere prima dell’estate. Il colosso farmaceutico francese Sanofi ha raggiunto un accordo con l’azienda tedesca BioNTech che assieme all’americana Pfizer ha sviluppato il primo vaccino anti Covid commercializzato nella Ue e il più conteso al mondo, tanto che il ritardo nelle consegne ha fatto infuriare l’Italia che minaccia azioni legali, la Svezia che minaccia di sospendere i pagamenti e l’Unione europea tutta con i moniti della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Adesso scende in campo Sanofi che offre le sue linee di produzione per produrre il vaccino Pfizer il cui sviluppo è stato possibile solo grazie alla ricerca della tedesca BioNTech.

Ed è infatti BioNTech che avrà accesso alle strutture produttive della Sanofi per produrre oltre 125 milioni di dosi del vaccino che saranno destinate ai Paesi della Unione europea. Le forniture iniziali arriveranno dal sito produttivo tedesco di Sanofi a Francoforte. Le prime dosi arriveranno in estate.

Alla base di una questione complessa dal punto di vista politico, giuridico e contrattuale e di dimensioni globali, c’è l’allarme lanciato il 2 gennaio 2021 da Ugur Sahin, fondatore e ceo della BioNTech, quando disse che erano necessari altri vaccini in Europa per rispondere al fabbisogno. In quell’occasione i manager della BioNTech avevano annunciato accordi per produrre il loro vaccino con cinque case farmaceutiche, preannunciando che a fine gennaio cioè adesso avrebbero potuto avere chiaro cosa e quanto produrre per rispondere a una domanda sempre più urgente.

Un asse franco-tedesco dei vaccini



Questa decisione sancisce anche in qualche modo una resa di Sanofi stessa che è in forte ritardo con lo sviluppo del suo vaccino - sviluppo iniziato assieme alla Gsk che si basa su un vaccino a vettore virale quindi uguale come tecnologia a quello di AstraZeneca. Al contrario dell’americana Merck, però, che ha abbandonato i lavori sullo sviluppo del vaccino perché i test si sono rivelati fallimentari, Sanofi stringe un’alleanza con BioNTech: e non si può non vedere in questo accordo una strategia politica Ue: le prime dosi sono infatti destinate esclusivamente ai cittadini comunitari. Un asse franco-tedesco dei vaccini, si potrebbe dire.