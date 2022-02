Covid: ecco il calendario per l’allentamento delle restrizioni in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi». Il premier Mario Draghi ha annunciato così, ai suoi ministri in Cdm, l’intenzione di mettere nero su bianco un vero e proprio calendario per il superamento progressivo delle restrizioni legate al Covid che per due anni hanno segnato la vita degli italiani. Si parte dalla scuola in presenza, da lunedì 7 febbraio, con l’eliminazione della Dad per i ragazzi vaccinati e una semplificazione delle quarantene. Per chi abbia fatto la terza dose spariscono le limitazioni anche in zona rossa e la durata del Green pass diventa illimitata.

Verso un calendario per il superamento delle restrizioni

«Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura», ha promesso Draghi, anche grazie ai dati “molto incoraggianti” sulle vaccinazioni. In base ai dati di Lab24, siamo all’81% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale primario. Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose - è almeno parzialmente protetto con una dose l’84,8% della popolazione italiana. Il 57,6% della popolazione ha già ricevuto la terza dose.

Green pass illimitato con terza dose

Una novità importante, nel segno del ritorno alla normalità, è che Il governo ha deliberato, con l’entrata in vigore dell’ultimo decreto anti-covid, la scadenza illimitata del green pass per chi è vaccinato con tre dosi o guarito con due dosi, mentre resta di sei mesi la validità della certificazione verde per chi non ha completato il ciclo vaccinale (con la terza dose). Il nuovo decreto approvato mercoledì in Cdm stabilisce infatti che per chi ha fatto il booster il green pass è valido «senza necessità di ulteriori dosi di richiamo». Così come, per chi è guarito «a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo», il green pass «ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo».

Nessun limite per vaccinati in zona rossa



Non solo. Come già accade in zona arancione, anche in zona rossa divieti e restrizioni varranno soltanto per chi non ha il green pass rafforzato. «Se una regione finisce in zona rossa, le limitazioni connesse non riguarderanno le persone vaccinate» ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Chi ha il super green pass potrà dunque uscire dal Comune di residenza anche se non ha motivi di lavoro, necessità, urgenza. E accedere a attività e servizi (dai ristoranti ai negozi) che restano off limits solo per i non vaccinati.

Dall’ 11 febbraio stop obbligo mascherina all’aperto in zona bianca

Fino al 10 febbraio è obbligatorio ovunque indossare la mascherina all'aperto e al chiuso. Ma dall'11 febbraio cessa l’obbligo della mascherina all’aperto in zona bianca. Mentre resta in tutti gli altri casi. Nei bar e nei ristoranti va indossata soltanto quando ci si alza dal tavolo. Nei cinema e nei teatri va indossata sempre. E deve essere Ffp2, così come su treni, aerei, navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale. Nelle palestre e nei centri sportivi bisogna indossarla soltanto quando si sta nelle aree comuni e si può naturalmente togliere quando si fa attività sportiva.