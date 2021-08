Covid, estate 2021 peggio del 2020 ma ci salvano i vaccini

La maggior parte dei casi segnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 30 giorni in soggetti non vaccinati

Il rapporto infezione/morti

Oltre ai numeri in assoluto c’è poi da considerare il loro rapporto, a partire da quello tra contagi e decessi. L’11 giugno 2020 erano stati registrati 379 casi e 53 morti. Un anno dopo, alla stessa data (ma con vaccinazioni in corso da sei mesi), i casi erano oltre mille ma i morti 69. Ancora più evidente il paragone tra i “due” 11 luglio: 188 casi nel 2020, 1.391 nel 2021. Ma stesso numero di decessi: sette. Ad agosto la forbice si allarga sul fronte dei nuovi casi (da 412 a 7mila) con i decessi che non seguono la stessa sproporzione (6 e 31).

L’efficacia dei vaccini

Sono i numeri che illustrano quanto calcolato dall’Iss: l’efficacia della vaccinazione «nel prevenire il decesso è pari all’80,7% con ciclo incompleto» e arriva al 96,6% quando si porta a termine la profilassi. L’effetto di riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto ai non vaccinati si riscontra anche per la diagnosi (85%), l’ospedalizzazione (95%) e per i ricoveri in terapia intensiva (97%). In sintesi: il vaccino è uno scudo contro i sintomi più gravi anche se non è in grado di azzerare i contagi.

L’effetto paradosso

Nel leggere i dati si deve tenere a mente anche l’avvertimento dell’Iss. L’Italia ha raggiunto un tasso di vaccinazione che porta con sé un paradosso: il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra i vaccinati e non vaccinati. Perché? È un effetto ottico dovuto alla progressiva diminuzione della platea di chi ancora non si è sottoposto alla profilassi anti-covid: 13,23 milioni di italiani (over 12) “no vax” contro i 40,7 milioni almeno parzialmente protetti.