Covid in Europa, dall’Austria all’Olanda torna lo spettro dei lockdown

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Davanti alla fiammata dei contagi in diverse parti d’Europa torna lo spettro di più severe misure restrittive per correre ai ripari, a partire dall’Austria dove la stretta è oramai cosa certa. Lo scopo è lo stesso di sempre, scongiurare una esplosione incontrollata della trasmissioni con effetti negativi sulla salute pubblica e blocchi alle attività. L’epidemia di Covid-19 continua infatti a peggiorare nell’intera Ue e la situazione è considerata «molto preoccupante» in dieci Paesi e «preoccupante» in altrettanti, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Tra i 27, Belgio, Polonia, Paesi Bassi, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria e Slovenia sono nella categoria più preoccupante, secondo l’ultima valutazione del rischio del centro basato a Stoccolma.

Vienna annuncia lockdown per i non vaccinati

Forse già da lunedì in Austria scatterà il lockdown duro per i non vaccinati, come annunciato dal cancelliere Alexander Schallenberg. Il via libera formale è atteso per domenica, non è però chiaro se il lockdown entrerà effettivamente in vigore già lunedì, come a Salisburgo e Alta Austria. I non vaccinati potranno uscire di casa solo per il lavoro, per acquisti di prima necessità e per «fare due passi», come ha spiegato Schallenberg. Ci saranno controlli a campione. «Non viviamo in uno Stato di polizia, non possiamo e vogliamo controllare a ogni angolo di strada», ha commentato. Ed è previsto anche l’obbligo vaccinale per i sanitari.

Loading...

Olanda verso coprifuoco e smartworking per 3 settimane

Il governo olandese dovrebbe ufficializzare a breve l’entrata in vigore a partire dalla sera di sabato 13 novembre di un lockdown moderato, per un periodo di tre settimane. Negozi, ristoranti e caffè sarebbero tenuti a chiudere i battenti dalle 19 mentre il numero di persone che possono essere accolte a casa non dovrebbe superare le quattro, stando all’agenzia di stampa Anp. Il telelavoro sarà generalizzato. I membri del governo sono riusciti a trovare un accordo dopo ore di discussioni e oggi pomeriggio il premier Mark Rutte dovrebbe annunciare le nuove misure. Le nuove restrizioni sono state motivate da un aumento sia dei casi di Coronavirus sia dei ricoveri ospedalieri. Giovedì 11 sono stati segnalati oltre 16.300 nuovi casi, un record giornaliero, e il numero di persone nei reparti ospedalieri ha ora raggiunto le 330, ricorda il sito di informazione Dutch news.

In Germania esperti chiedono stop contatti non essenziali

Servono nuove restrizioni in Germania, restrizioni ampie alla vita pubblica per cercare di contenere la diffusione di Covid-19. È l’appello «urgente’» che arriva dal Robert Koch Institute (Rki), l’istituto incaricato di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, dopo avere registrato un record di incidenza di infezioni da Sars-CoV-2 pari a 236,7 casi ogni 100mila. Gli esperti chiedono che vengano «cancellati o vietati i grandi eventi dove possibile». E che siano «ridotti tutti gli altri contatti non essenziali». Nelle prossime ore è prevista una conferenza stampa congiunta del ministro della Sanità Jens Spahn e del presidente dell’Rki Lothar Wieler, come anticipa la Dpa.

In Germania, colpita da una quarta ondata della pandemia, sono più di 4,9 milioni i casi di Coronavirus confermati dallo scoppio della crisi sanitaria. Nelle ultime 24 ore sono 48.640 i contagi confermati, mentre sono 191 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Da domenica chiunque si rechi in Germania dall’Austria verrà considerato «ad alto rischio». Coloro che non hanno completato l’iter vaccinale contro il Covid-19 o chi non è guarito dalla malattia, inoltre, dovranno rispettare una quarantena di 14 giorni. Reintrodotti infine i test gratuiti.