Covid, Germania e Canada i "nuovi" sorvegliati speciali A Berlino si prefigura un coprifuoco che non ha precedenti negli ultimi decenni, la prima volta negli ultimi 70 anni.

A Berlino si prefigura un coprifuoco che non ha precedenti negli ultimi decenni, la prima volta negli ultimi 70 anni.

Avevano ragione le “Cassandre”. Coloro che, qualche mese fa, avevano previsto un aggravamento della situazione. I contagi da Covid-19, con l'inizio dell'autunno, sono aumentati e il quadro è peggiorato. Molti Paesi adottano misure restrittive e alcuni ministri europei, pur non utilizzando il termine lockdown, attuano provvedimenti molto simili a quelli dello scorso marzo.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno raggiunto superato quota 7,5 milioni di contagio da coronavirus, 211mila i morti. E' quanto risulta all'Università Johns Hopkins. Nelle ultime 24 ore le infezioni sono state 49.447 in più rispetto a martedì con 920 nuovi decessi. Nonostante non sia più lo Stato con il maggior numero di contagi, New York resta comunque il più colpito in termini di morti negli Usa con 33.226 vittime. Nella sola New York City sono decedute 23.873 persone. New York è seguita per numero di morti da Texas (16.632), California (16.300), New Jersey (16.152) e Florida (14.904). Altri Stati con un rilevante numero di vittime sono Massachusetts (9.557), Illinois (9.127), Pennsylvania (8.247), Georgia (7.259) e Michigan (7.169). In termini di infezioni, la California ha 839.968 casi, seguita dal Texas con 803.122, la terza è la Florida con 722.707 e New York è quarta con 468.268.

Germania

Angela Merkel è costretta ad affrontare dati allarmanti, per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4mila nuovi contagi, mai così tanti dall'11 aprile, quando il paese era ancora in lockdown. Erano stati 2.898 il giorno precedente. Per la prima volta in 70 anni, Berlino vive una specie di coprifuoco, centrato sulla vita notturna. Da sabato 10 ottobre, bar, ristoranti, lounge e negozi di alcolici dovranno chiudere dalle 23 alle 6 del mattino. Le discoteche sono chiuse fin da marzo e a tempo indeterminato; non succedeva dal 1949, quando la città era ancora fisicamente occupata dalle quattro potenze vincitrici. È la più drastica delle decisioni prese dal governo del Land nel tentativo di riportare sotto controllo la seconda ondata del Covid-19, che nella capitale tedesca colpisce con preoccupante virulenza. Due settimane fa perfino Angela Merkel aveva espresso la sua preoccupazione: “A Berlino succederà qualcosa”, avrebbe detto la Cancelliera in una conversazione riservata, poi riportata sui media e mai smentita. Rompendo un costume che raramente vede il leader di un Land commentare quanto succede in un altro, martedì il premier bavarese Markus Soeder ha detto che la “situazione nella capitale rischia di diventare incontrollabile”.

Spagna

Il ministero della sanità spagnolo ha registrato 10.491 nuovi contagi di coronavirus, di cui 5.075 avvenuti nelle ultime 24 ore. Si tratta di una crescita rispetto ai contagi delle 24 ore precedenti, che erano 4.030. Il bollettino odierno registra 76 nuovi decessi. Il totale dei contagi sale a 835.901 e quello dei decessi a 32.562. Il maggior numero dei contagi delle ultime 24 ore si è verificato a Madrid, con 2.325 nuovi casi. Al momento vi sono 10.662 pazienti ricoverati per covid-19 in Spagna, di cui 1.568 in terapia intensiva.Francia Nuovo record di casi di Coronavirus in 24 ore in Francia, 18.746 da ieri, con un tasso di positività ulteriormente cresciuto, al 9,1%. Aumenta di 80 anche il numero delle vittime da ieri, per un totale da inizio epidemia di 32.445 fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. I dati sono stati diffusi da Santé Publique.

Belgio

Il Belgio è un altro Paese europeo che vive la pandemia in tutta la sua palese gravità. Nuova accelerazione dei casi di contagio da Coronavirus registrata dalle autorità di Bruxelles. Secondo le cifre delle autorità sanitarie i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 3.577. La cifra è la più alta dall'inizio dell'epidemia nel Paese, anche se la definizione di 'caso' è cambiata da marzo-aprile, quando si testavano solo i malati. Ora invece molti positivi sono asintomatici. La media delle nuove infezioni è di 2.595,49 al giorno tra il 28 settembre e il 4 ottobre, pari ad un aumento del 64% rispetto alla settimana precedente.