Covid, dalla Germania alla Grecia: ecco le regole dei paesi Ue per chi arriva dalla Cina

Cresce il numero di Paesi europei che ha deciso di imporre il test anti-Covid per i viaggiatori provenienti dalla Cina. Nonostante l’ondata di epidemia, ai cinesi è stato infatti consentito viaggiare all’estero dopo 3 anni. Una decisione questa che ha spinto diversi Paesi a prendere contromisure, malgrado l’ira di Pechino. Tra i primi a muoversi, di fronte alla recrudescenza dei casi Covid in Cina è stato il governo italiano. Lo scorso 28 dicembre il ministro della Salute Orazio Schillaci ha disposto infatti con un’ordinanza tamponi antigenici Covid 19 obbligatori, e relativo sequenziamento delvirus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia.

Ue: test prima di partenze da Cina «fortemente incoraggiati»

A inizio gennaio si è mossa l’Ue. ll 4 gennaio il meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi (Ipcr) ha annunciato che gli Stati membri dell’Ue sono «fortemente incoraggiati» a introdurre il requisito di un test negativo fatto 48 ore prima della partenza, da ripetersi poi all’arrivo. La cautela dell’Occidente, sembra supportata dalla valutazione dell’organizzazione mondiale della sanità: le statistiche ufficiali cinesi, ha affermato l’Oms, non sono al passo con la ripresa dell’epidemia nel Paese. «Riteniamo che le cifre attualmente pubblicate dalla Cina sotto-rappresentino il reale impatto della malattia in termini di ricoveri ospedalieri, ricoveri in terapia intensiva e soprattutto in termini di decessi», ha affermato il responsabile dell’Oms per la gestione delle emergenze sanitarie Michael Ryan, responsabile dell’Oms.



Spagna nega ingresso da Cina senza vaccino o test

Immediata l’adesione della Spagna che ha deciso di negare l’ingresso nel Paese fino al 15 febbraio a cittadini di Paesi terzi che arrivano con voli diretti da qualsiasi aeroporto della Cina se non forniscono prova di vaccinazione o di un tampone negativo, per motivi di salute pubblica

Le mosse di Germania e Grecia

Il 5 gennaio si è mossa la Germania. Il ministro tedesco della Salute Karl Lauterbach ha annunciato che i passeggeri in arrivo dalla Cina dovranno presentare «almeno un test antigenico rapido» per entrare in Germania. Inoltre, verranno effettuati “campioni casuali” per rilevare possibili varianti del virus, ha aggiunto, seguendo la raccomandazione dell’Unione europea. I viaggiatori in arrivo in Grecia dalla Cina dovranno esibire un tampone negativo effettuato non oltre 48 ore prima dalla partenza.

Anche il Giappone ha deciso ulteriori controlli alle frontiere per chi arriva dalla Cina e da sabato i viaggiatori in arrivo dal Paese devono presentare un tampone negativo prima di imbarcarsi verso il Paese e sottoporsi a un ulteriore test all’arrivo. E anche gli Stati Uniti si muovono: a partire dal 5 gennaio i viaggiatori provenienti dalla Cina non possono entrare nel territorio americano solo se provvisiti di test negativo.