Macron chiude la Francia fino al primo dicembre, aperte solo le scuole Al di là delle Alpi non sarà più possibile circolare tra le regioni. Chiudono i negozi «non essenziali», ma non le fabbriche. Restano aperte le frontiere europee

Nuove strette in Ue, la Francia verso il lockdown

Al di là delle Alpi non sarà più possibile circolare tra le regioni. Chiudono i negozi «non essenziali», ma non le fabbriche. Restano aperte le frontiere europee

L'europeizzazione della seconda ondata. Il coprifuoco non basta più contro il coronavirus e alcuni Paesi del Vecchio continente varano il lockdown nazionale. Il numero di decessi è salito del 40% nell'ultima settimana. I primi a chiudere sono francesi e tedeschi: la cancelliera Merkel annuncia una stretta per il 2 novembre.

Macron: «Chiude tutto, tranne le scuole»

In Francia tiene banco il discorso di Macron che annuncia il nuovo lockdown da venrdì fino al primo dicembre. Non sarà più possibile circolare tra le regioni, bar e ristoranti resteranno chiusi ma le scuole saranno aperte. Le frontiere con l’Europa, in ogni caso, restano aperte. «C’è bisogno di nuove misure per contrastare il Covid», spiega il presidente francese. «Il virus sta circolando più velocemente rispetto a quanto prevedevamo. Tutte le regioni sono adesso in allerta rossa. La seconda ondata è come se fosse peggiore della prima. Il triage dei pazienti in ospedale sarebbe insostenibile. Dobbiamo restare uniti e solidali e non cedere al veleno delle divisioni. Ho fiducia nella nostra capacità di superare questa prova, dobbiamo reggere, ce la faremo. Per risollevarci dobbiamo restare uniti e resteremo uniti Se non facciamo niente, tra qualche settimana avremo almeno 400mila morti in più». I bar, i ristoranti e i «negozi non essenziali» chiuderanno ma «l’economia non deve né fermarsi, né crollare. L’attività continuerà con maggiore intensità, il che significa che gli sportelli dei servizi pubblici resteranno aperti, come anche le fabbriche e le aziende agricole. Uffici e lavori pubblici continueranno a funzionare».

Chiuso anche il Louvre

«In conformità con le direttive governative di lotta contro la propagazione del virus Covid-19, il museo del Louvre e il museo nazionale Eugène-Delacrois rimangono chiusi da giovedì 29 ottobre alle 18 a martedì 1 dicembre compreso». Lo annuncia questa sera la direzione del Louvre con un comunicato diffuso subito dopo l’annuncio di Emmanuel Macron di un nuovo lockdown in Francia. «I visitatori che hanno già acquistato un biglietto per questo periodo saranno rimborsati», aggiunge il comunicato.

Germania, quasi 15mila contagi

Sono quasi 15mila i contagi da coronavirus accertati su base giornaliera in Germania, un nuovo record. Come ha reso noto il Robert Koch Institute per le malattie infettive, in 24 ore sono stati registrati 14.964 nuovi casi di Covid-19. Si tratta del numero maggiore di contagi su basa giornaliera dall'inizio dell'epidemia e porta il totale a 449.275. I decessi in un giorno sono stati 85, il doppio di ieri e in netto aumento rispetto ai giorni scorsi e le vittime complessive del Covid-19 in Germania hanno superato la soglia di 11mila.



Allarme in Germania: «Spezzare da subito ondata»

In Germania la situazione Covid è molto seria, con un aumento esponenziale numeri. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel, in conferenza stampa dopo l’incontro con i Laender, annunciando per il 2 novembre l’entrata in vigore di nuove misure per un parziale lockdown, con la chiusura di bar e ristoranti. «Oggi si è registrato il doppio delle infezioni della settimana scorsa. Anche nelle terapie intensive il numero delle persone è raddoppiato e il numero delle persone che devono respirare artificialmente è raddoppiato in 9 giorni», ha sottolineato. «La curva deve essere di nuovo abbassata e il numero dei nuovi contagi deve di nuovo ridursi», ha spiegato. «Se aspettiamo che le terapie intensive siano piene sarà troppo tardi. È necessario spezzare adesso l'ondata» di nuovi contagi da coronavirus. È quanto ha affermato il ministro alla Sanità tedesco Jens Spahn, parlando con l'emittente Suedwestrundfunk. L'obiettivo, afferma, «è di avere la situazione sotto controllo prima di Natale».