Covid da gestire come l’influenza? Ecco cosa dicono gli esperti (ma Ema e Oms frenano)

Considerare la possibilità di trattare Covid-19 come malattia endemica invece di una pandemia, spostando il monitoraggio più vicino al modello usato per l’influenza. A fare da apripista in Europa sono state le sollecitazioni del premier spagnolo Pedro Sánchez per una «riflessione comune» sul modo di gestire il coronavirus. Se lo scenario raccoglie il consenso di una parte degli esperti, molti altri sono orientati a spostare in avanti nel tempo il momento nel quale ciò non rappresenterà un’incognita pericolosa. Molte sono le variabili in gioco.

L’apertura del premier spagnolo

Grazie a vaccini, farmaci e altri strumenti non disponibili in precedenza la situazione «non è quella di un anno fa». Né si può considerare uguale la letalità provocata dalla malattia. Dunque per Sánchez «dobbiamo valutare l’evoluzione del Covid dalla situazione di pandemia vissuta finora verso quella di una malattia endemica». Secondo il primo ministro spagnolo, la direzione da seguire è quella di monitorare l’evoluzione del Covid in modo simile a quanto si fa con l’influenza comune. «È un dibattito che stiamo cercando di aprire a livello europeo», anticipa Sánchez, «ci stiamo lavorando da settimane».

Madrid studia un piano con le Regioni

Niente più conteggio esaustivo e giornaliero di tutti i casi notificati, ma controllo basato su “sentinelle”, ovvero su un determinato numero di unità sanitarie locali e ospedali che verrebbero considerati statisticamente rilevanti per capire l’andamento di casi lievi e gravi. Come da anticipazioni circolate, sarebbe questo all’essenza il piano cui stanno lavorando tecnici di governo spagnolo e Regioni. La tesi del premier Sánchez è appoggiata dalla Società spagnola di medicina familiare e comunitaria (Semfyc), per la quale gestire l’impatto del Covid come si fa con l’influenza permetterebbe di «evitare la saturazione dell’assistenza sanitaria di base, degli ospedali e dei pronto soccorso». Situazioni accadute in diverse zone del Paese nelle ultime settimane, il che fa ritenere prematuro per altri esperti un cambio di strategia della lotta al Covid adesso.

Oms ed Ema: non siamo ancora al punto

Dal canto suo l’Organizzazione mondiale della sanità è di altro avviso poiché la diffusione della variante Omicron non si è ancora stabilizzata. «Abbiamo ancora un’enorme quantità di incertezza e un virus che si evolve abbastanza rapidamente, imponendo nuove sfide. Non siamo certamente al punto in cui siamo in grado di chiamarlo endemico», ha spiegato la responsabile delle risposte di emergenza dell’Oms Catherine Smallwood. Sul fatto che l’emergenza Covid a livello generale proceda in quel senso non ha dubbi l’Agenzia europea dei medicinali, ma con delle riserve. Con il diffondersi di Omicron «il virus sta diventando più endemico, ma non possiamo ancora dire di essere in quella fase, il virus si comporta come un virus pandemico, Omicron lo dimostra, e non dobbiamo dimenticarlo», ha affermato il capo della strategia vaccinale di Ema, Marco Cavaleri. Ma in vista del passaggio da una pandemia all’endemia - caratterizzata da una circolazione stabile del virus nella popolazione e con un numero di casi uniforme e distribuito nel tempo, come nel caso dell’influenza stagionale - il conteggio giornaliero dei contagi, come avviene attualmente con il report del ministero della Salute, assume meno rilevanza dal momento che ad essere indicativi sono essenzialmente i dati sulle ospedalizzazioni.

Report giornaliero dei casi, si discute

Che l’endemia sia più vicina fa accendere il dibattito sull’opportunità di conservare la comunicazione del report giornaliero dei casi, considerato inutile dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e da alcuni virologi. La tesi sostenuta è che in una fase endemica o pre-endemica, nella quale la popolazione convive con il virus, un conteggio giornaliero dei casi perde di significato, poichè a pesare non è più appunto il numero assoluto dei positivi, ma il numero di casi che effettivamente vanno a caricare il sistema ospedaliero intasando reparti e terapie intensive perchè di maggiore gravità.