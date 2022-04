Covid, risalgono i contagi tra gli over 50. Calo tra i giovani

3' di lettura

L’andamento dei casi da coronavirus è in discesa e l’indice di trasmissibilità si avvisa verso un ulteriore calo. La previsione è contenuta nel report esteso settimanale su Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità. L’Rt previsionale - cosiddetto “augmented” e basato su una tecnica che permette di fornire una stima più recente - è infatti pari a 1,09 al 29 marzo 2022, dunque in diminuzione rispetto al valore di 1,24 al 22 marzo 2022. Nell’ultimo monitoraggio settimanale pubblicato ieri, l’Rt è stato pari a 1,15. Come chiarito nel dettaglio dal presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, quasi tutte le Regioni segnalano una curva in decrescita anche se in fase iniziale. I casi di Covid diminuiscono tra le fasce d’età più giovani, in particolare tra 10-19 anni e 20-29, mentre i casi sono in aumento tra gli over 50.

Meno casi tra bambini in età scolare

Si è fatta più bassa la percentuale di casi di Covid-19 nella popolazione in età scolare (22% contro 25% della scorsa settimana) rispetto al resto della popolazione. Il 17% dei casi in quella fascia è sotto i 5 anni, il 43% ha tra 5 e 11 anni, il 39% tra 12 e 19 anni. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata 3.418.325 casi Covid nella popolazione 0-19 anni, di cui 16.690 ospedalizzati, 371 ricoverati in terapia intensiva e 53 deceduti. È in diminuzione, rileva il report esteso, il tasso di incidenza in tutte le fasce d’età. Stabile il tasso di ospedalizzazione ad eccezione della fascia con età minore di 5 anni in cui risulta in aumento, benché i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento.

Sopra la soglia epidemica dal 18 marzo

L’indice di trasmissibilità Rt - questa settimana pari a 1,15 da 1,24 della settimana precedente - aveva raggiunto un valore ancora più basso lo scorso 25 marzo, quando era stato pari a 1,12. L’Rt non scende sotto la soglia epidemica dell’1 dallo scorso 18 marzo, quando era stato pari a 0,94.

Con Omicron più reinfezioni, oltre 4%

Aumentano i casi di reinfezione da SARS-CoV-2 nella fase di circolazione del virus sostenuta dalla variante Omicron. Nell’ultima settimana la percentuale di contagi ripetuti nella stessa persona, sul totale dei casi segnalati, risulta pari a 4,1%, in aumento rispetto alla settimana precedente quando era al 3,5%. In generale dal 24 agosto scorso al 6 aprile, sono stati segnalati 319.005 casi di reinfezione, pari a 3,1% del totale dei casi notificati. Mentre l’analisi del rischio di reinfezione - a partire dal 6 dicembre dello scorso anno (data considerata di riferimento per l'inizio della diffusione della variante Omicron) - evidenzia un aumento del rischio superiore in alcune categorie, a partire dalle donne. Questo potrebbe essere dovuto, secondo l’Iss, alla loro maggiore presenza nelle scuole (oltre l’80%) dove c’è una intensa attività di screening, ma anche al fatto che le donne svolgono più spesso la funzione di assistenza all’interno della famiglia. Un rischio maggiore è evidente anche negli operatori sanitari e nelle fasce di età più giovani - tra i 12 e i 49 anni - presumibilmente per comportamenti che espongono di più all’infezione rispetto agli over 60. Corrono maggiori rischi anche le persone con prima diagnosi di Covid notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi fra i 90 e i 210 giorni precedenti. Infine nelle persone non vaccinate o vaccinate con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni.



Mortalità senza booster 12 volte maggiore

Il tasso di mortalità relativo alla popolazione di età maggiore di 12 anni, nel periodo 11 febbraio 2022-13 marzo 2022, per i non vaccinati (39 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa 5 cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (12 decessi per 100.000 abitanti) e circa 12 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3 decessi per 100.000 abitanti). Il tasso di ricoveri in terapia intensiva, nel periodo 18 febbraio 2022-20 marzo 2022, per i non vaccinati è 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster.