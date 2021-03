Via libera del Governo alla nuova stretta: a Pasqua tutta Italia rossa, da lunedì in arancione le regioni oggi in giallo Nell’incontro con gli enti locali sarebbe emersa l’indicazione di collocare il paese in zona rossa dal 3 al 5 aprile. Tra le nuove misure atteso anche l’ingresso automatico in zona rossa per quelle Regioni in cui per una settimana si va oltre la soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti. Scende soglia Rt per zona rossa, da 1,5 a 1,25. Tiene banco il caso AstraZeneca

Covid, Gimbe: tutte le curve in aumento, no ammorbidimento misure

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge Covid con il nuovo pacchetto di misure per contrastare la corsa dei contagi. Il governo approva un nuovo provvedimento ad appena sei giorni dall’entrata in vigore dell'ultimo Dpcm anti coronavirus. Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.

Prima del Consiglio dei ministri, si è svolto questa mattina un vertice in videoconferenza tra Governo ed enti locali. Hanno partecipato per il governo i ministri Speranza e Gelmini, Agostino Miozzo, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli per il Cts.

A Pasqua tutta Italia in zona rossa, dal 3 al 5 aprile

È stata l’occasione per illustrare le nuove misure, prima del passaggio in Consiglio dei ministri, in linea con la strategia del governo Draghi che pone l’accento sulla condivisione delle soluzioni da adottare nella non facile partita contro l’epidemia sanitaria. Tra le nuove misure che entreranno nel decreto legge, secondo quanto è emerso dalla riunione, tutta l’Italia in una zona rossa «di carattere nazionale» - avrebbe chiarito il ministro della Salute Roberto Speranza - dal 3 al 5 aprile , compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Dalla zona rossa nazionale, avrebbe spiegato Speranza, saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente solo la Sardegna).

Visita 2 persone più under 14 consentite a festività Pasqua

«Nei medesimi giorni (dal 3 al 5 aprile, ndr) - si legge nella bozza del decreto, presentata agli Enti locali e in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri - è consentito, in ambito regionale, lo spostamento» verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni.

Scende soglia Rt per zona rossa, da 1,5 a 1,25

Tra le soluzioni attese nel provvedimento che sta per ottenere il via libera del governo anche l’ingresso automatico in zona rossa per quelle Regioni in cui per una settimana si va oltre la soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti. Scende anche la soglia dell’indice Rt per zona rossa, da 1,5 a 1,25. Con il parametro dei 250 positivi ogni 100mila abitanti sarà più facile per le Regioni scivolare nella fascia a rischio più elevato e, al contempo, sarà più difficile uscirne.