Covid, dalla Gran Bretagna alla Francia: i paesi europei più colpiti dall’ondata estiva

In Spagna pronto soccorso in affanno

In Spagna la Società di medicina d’rgenza e di Emergenza denuncia le difficoltà di diverse unità di pronto soccorso in strutture sanitarie nell’assistenza dei pazienti a causa dell’ultima ondata di Covid. «Per il momento l’occupazione nelle terapie intensive è stabile», ha chiarito la ministra della Sanità Carolina Darias anche se in generale si segnala un aumento dei ricoveri: i malati negli ospedali sono 10.249 contro gli 8.205 di una settimana fa.

Balzo dei contagi in Francia

Balzo dei contagi anche in Francia, cresciuti del 67% in una settimana: solo nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 133.346. In aumento anche i ricoveri: sono 15.836 pari al 26% in più negli ultimi sette giorni, e i morti: 225.

Migliora la situazione in Portogallo

Il Portogallo è l’unico Paese europeo in cui la situazione è in leggero miglioramento. Secondo l’ultimo rapporto di monitoraggio nazionale, l’epidemia «mantiene un’incidenza molto alta, anche se con un andamento decrescente» e sebbene la mortalità sia in calo il Portogallo rimane il Paese con il maggior numero di decessi giornalieri per milione di abitanti nell’Ue, secondo la piattaforma Our World in Data dell’Università di Oxford: 48,6 morti in 14 giorni per 1 milione di abitanti. Per quanto riguarda il numero di nuovi casi giornalieri negli ultimi 7 giorni, il Portogallo ha il quarto risultato più alto dietro Lituania, Francia e Grecia mentre fino al 24 giugno scorso era al primo posto.