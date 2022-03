Covid, dal green pass alla quarantena: tutte le novità dal 1° aprile in 10 domande e risposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

La strada è tracciata. Il governo ha approvato il nuovo decreto con il calendario degli allentamenti delle restrizioni anti Covid in vista del ritorno alla normalità. Dal 1° maggio il green pass sarà sostanzialmente archiviato. E dovrebbero essere abolite anche le mascherine al chiuso, a meno di proroghe. Si entra dunque in un’altra fase, per lasciare alle spalle tutte le restrizioni dovute alla pandemia, con due obiettivi principali: «riaprire l’economia» e «limitare l’esperienza della didattica a distanza», come ha spiegato il premier Mario Draghi. Ma vediamo le principali novità in 10 domande e risposte.

In quali luoghi e a partire da quando non sarà più necessario il green pass?

Dal 1° aprile non sarà più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato) per per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto. Niente green pass anche per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche. Accesso libero anche ai musei al chiuso. Oltre che ai mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove però continuerà a essere obbligatoria la mascherina Ffp2).

Dove e da quando servirà il green pass base?

Dal 1° al 30 aprile basterà il green pass base per accedere a mense; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Tra le attività all’aperto il green pass base (è sufficiente cioè un tampone negativo) resta obbligatorio «per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive». Quindi servirà per andare allo stadio o partecipare a un concerto. Obbligo di green pass base anche per i trasporti a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea)

Dal 1° aprile ci saranno luoghi capienze limitata all’aperto?



No. Dal primo aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora ferma al 75%. All’aperto, più in generale, decadono dal primo aprile le capienze limitate del pubblico. Le discoteche all'aperto (ora al 75%) potranno lavorare a capienza piena. I limiti di capienza restano per palazzetti dello sport e discoteche al chiuso



Fino a quando e dove resta l’obbligo di Super Green Pass?



Il Super Green Pass resterà obbligatorio, fino al 30 aprile, solo al chiuso, per mangiare nei ristoranti, per entrare nei centri benessere, nelle sale gioco, in discoteca, in cinema, teatri, concerti, piscine al chiuso, per partecipare a congressi e eventi sportivi al chiuso, nonché alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni), sempre al chiuso. È stato deciso però lo stop al green pass rafforzato per i turisti stranieri nei ristoranti, sin dal 1 aprile. E per i turisti il ministro Garavaglia avrebbe strappato anche la possibilità di mangiare al chiuso al ristorante con il Green Pass semplice.