Covid, Hong Kong riapre al turismo cinese: nei pacchetti anche i vaccini efficaci

Si andava a Hong Kong con uno speciale passaporto per spendere senza freni nei negozi di lusso, investire in Borsa, fare ritocchi estetici e, comunque, respirare un’aria diversa da quella della Cina continentale, al riparo dall’occhio severo di Pechino. Una puntata ai casinò di Macao e via, il ritorno a casa.

La svolta dalla cosmesi alla salute è frutto degli eventi degli ultimi anni, il turismo riparte dopo anni di blocchi a causa delle causa proteste e poi del coronavirus. Ora nel pacchetto viaggio c’è anche il vaccino anticoronavirus non disponibile in Cina ma utilizzato per far ripartire il turismo, cruciale per l’economia dell’ex colonia britannica.

Tornano a riempirsi i mall di Hong Kong

Si riapre la frontiera

Perché c’è stato un tempo in cui gli arrivi uguagliavano la popolazione dell’ex colonia britannica, che conta poco più di otto milioni di abitanti. Poi il declino del turismo legato alle proteste di piazza - a metà 2019 il flusso era di circa 5,14 milioni, già 770mila in meno rispetto al mese precedente - con il colpo di grazia della dura stagione del Covid-19.

Il nuovo chief executive John Lee, ex ministro degli Interni, in sella dal 1° luglio 2022 ha assicurato che aprirà tutti e 14 gli accessi a Hong Kong dalla Cina.

In questi giorni di festa - da sabato scorso è iniziato il Capodanno Lunare che durerà 40 giorni - Hong Kong vive una nuova stagione alla quale si è preparata con cura durante la pandemìa portando a termine la ristrutturazione dell’area di Kowloon con l’attrazione del nuovo museo dell’arte. All’arrivo a Hong Kong già dal 29 dicembre 2022- come precisa il nostro consolato generale guidato da Carmelo Ficarra - i viaggiatori in arrivo a Hong Kong non sono più soggetti a restrizioni nei giorni successivi allo sbarco.