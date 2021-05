Covid, per i furbetti del vaccino la seconda dose può attendere

2' di lettura

Chi ha ottenuto la prima dose del vaccino con percorsi “abbreviati”, non può pretendere anche la seconda dose con la stessa procedura: è il principio adottato dal Tar di Catania con decreto cautelare n. 102/2021, decidendo una vicenda con aspetti non solo sanitari ma anche sociali.

La vicenda

Alcuni ricorrenti avevano impugnato il provvedimento dell'Assessore regionale alla Salute che ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino (cioè il richiamo) per chi, non avendone diritto, aveva avuto comunque accesso alla prima dose. In particolare, dopo una prima dose Pfizer, pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano strategico nazionale di vaccinazione, si chiedeva al giudice di ordinare all'Azienda sanitaria di somministrare la seconda dose di vaccino entro i successivi 40 giorni, affermando (ma non fornendo alcun principio di prova) che, in mancanza, si sarebbero potuti verificare effetti dannosi per la salute. In particolare, si chiedeva il completamento del ciclo vaccinale per evitare di ripetere l'intero ciclo.

La decisione dei giudici

La richiesta è stata respinta dai giudici per mancanza di evidenze scientifiche circa eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose: al più, secondo i giudici, il rischio sarebbe quello della possibile inefficacia del vaccino, riportando i ricorrenti alla situazione anteriore a quella determinata dall'aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto. Soprattutto, osservano i giudici, la somministrazione della seconda dose non può essere ottenuta facendo leva su un presunto risparmio di spesa (completando il ciclo di vaccinazione senza sprechi, senza ripetere il ciclo fin dall'inizio): prevale invece l'interesse generale a garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenendo conto proprio del contingentamento del numero delle dosi di vaccino.

Il caso della Regione Lazio

Con il provvedimento del Tar si è concluso in pochi giorni uno dei molteplici problemi posti dalla gestione dei vaccini: quasi in contemporanea, è stata anche esaminata (sempre in via di urgenza) la vicenda relativa agli intervalli di somministrazione delle varie dosi. In particolare, il 18 maggio il Tar Lazio ha emesso un'ordinanza (2844) su ricorso di chi si è visto posticipare le date di somministrazione della seconda dose del vaccino Comirnaty (Pfizer / BioNTech), inizialmente previste con un intervallo di sei settimane rispetto alla prima dose.

La Regione Lazio ha infatti comunicato solo all'ultimo momento l'ampliamento dell'intervallo tra le due dosi, aderendo ad una raccomandazione del comitato tecnico scientifico: diverse centinaia di utenti si sono rivolti al Tar Lazio, chiedendo di mantenere la data di somministrazione originariamente fissata. Ma anche in questo caso, i giudici hanno calibrato le esigenze dei singoli e della collettività, dando prevalenza alle seconde e respingendo le domande dei singoli vaccinati con la prima dose.