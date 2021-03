Covid, per i viaggi all’estero quarantena (di 5 giorni) e tampone anche all’interno dell’Ue

2' di lettura

I viaggiatori che arrivano o rientrano da Paesi dell’Unione europea dovranno fare un tampone in partenza, rispettare una quarantena di 5 giorni e sottoporsi a un ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Con un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza vengono estese anche ai paesi dell’Unione le regole già per i viaggi per i Paesi extra Ue.

All’estero anche da zona rossa

Negli scorsi giorni aveva provocato polemica la nota con la quale il Viminale aveva sancito il via libera alle vacanze pasquali all’estero: era stata confermata la possibilità di andare all’estero per turismo, raggiungendo l’aeroporto, nonostante la zona rossa e il divieto in Italia di spostamenti tra regioni. Lo stesso che blocca turisti e viaggiatori sul territorio nazionale. In alcuni casi non è possibile, per ordinanze regionali, nemmeno raggiungere le seconde case, nonostante sia previsto dalle misure nazionali.

«Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia» aveva commentato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Che aveva chiesto al governo di adottare con urgenza un provvedimento per “liberare” le persone con certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione o il risultato negativo di un tampone fatto non oltre le quarantotto ore precedenti il viaggio.

La nota del Viminale

Che i viaggi per turismo verso l’estero siano consentiti anche partendo dalla zona rossa lo aveva confermato il ministero dell'Interno che aveva risposto a una richiesta di chiarimento di Astoi Confindustria Viaggi, l’associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano, che chiedeva chiarezza su come la normativa sullo spostamento in un Paese dell’area Ue/Schengen si conciliasse con le misure restrittive adottate sul territorio nazionale.

Astoi (tour operator): «Quarantena rientro? Così abbiamo perso tutti»