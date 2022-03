Covid, verso il ritorno alla normalità: ecco la road map per archiviare il Green pass

Dal 1° maggio addio al green pass nei locali chiuso

Dal 1°maggio si dovrebbe dire addio al green pass base anche al chiuso in ristoranti, bar, cinema teatri e sale da concerto. Il certificato base dovrebbe restare ancora per un po' solo sui mezzi di trasporto, negli ospedali, nelle Rsa e nei luoghi di lavoro.

Dal 1° maggio ipotesi green pass base al lavoro per gli over 50

Dal primo maggio gli over 50 potrebbero tornare a lavoro anche se sprovvisti di super Green pass. Ai No Vax basterà insomma il tampone negativo attestato dal certificato nella sua versione “base” (come accade adesso per gli under 50). Ma, come specificato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, l'obbligo vaccinale e la relativa multa da 100 euro per gli over 50 resterebbero, come previsto attualmente dalla legge, fino al 15 giugno.

Il 15 giugno scade obbligo vaccinale per over 50

Il 15 giugno, scade infine l’obbligo vaccinale per gli over 50 e contestualmente, o subito a seguire, potrebbe scattare anche l’addio alle mascherine al chiuso, a meno che il governo non deciderà di anticipare questa misura.