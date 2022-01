Covid, verso il super green pass al lavoro: 2,5 milioni ancora non vaccinati. Da domani metà Italia in giallo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono circa 2,5 milioni i lavoratori italiani che non sono ancora vaccinati tra gli irriducibili 5,5 milioni (over 12) che finora non hanno ricevuto neanche una dose. A loro si rivolgerà la nuova estensione dell’obbligo del super green pass (il certificato verde di vaccinati o guariti dal Covid) da giorni sul tavolo del Governo che ora si prepara ad accelerare.

Con oltre un milione di italiani positivi al Covid - l’1 gennaio ancora 141.262 nuovi casi a fronte di 1 milione di tamponi e 111 vittime - sembra maturo il nuovo passo con le misure che potrebbero essere adottate già mercoledì 5 gennaio.

I nodi da sciogliere

Un appuntamento che dovrebbe essere preceduto da un incontro con le parti sociali vista la delicatezza della materia: la preoccupazione è infatti che l’obbligo di super pass a lavoro - il settore dove ancora si può accedere con un tampone - possa mettere a rischio alcuni settori produttivi, in particolare in alcune zone del Paese ad alta densità produttiva - come il Nord Est del Paese - dove i no vax non sono pochi.

E poi se il premier Draghi non ha più dubbi residui sulla necessità del nuovo passo per assottigliare ancora di più il numero dei non immunizzati - il vaccino sembra lo scudo più efficace contro le forme gravi di Covid anche di fronte al boom di contagi causato dalla variante Omicron - restano da sciogliere le ultime resistenze di alcune forze politiche, in particolare Lega e M5s ancora contrarie a nuovi provvedimenti su questo fronte.

Le ipotesi allo studio

Per questo non è ancora escluso che si potrebbe arrivare ad una mediazione, partendo con l’obbligo del certificato verde rafforzato inizialmente solo per i restanti dipendenti pubblici finora esclusi (circa 950mila) dopo prof e forze dell’ordine e i lavoratori più a contatto con il pubblico, come quelli della ristorazione. Per poi estenderlo gradualmente ad altre categorie.