Covid, inchiesta Bergamo: indagati Conte, Speranza e Fontana

La mancata zona rossa

Tra il 27 e il 3 marzo 2020 i contagiati e soprattutto i morti in Val Seriana - partendo appunto dai comuni di Nembro e Alzano - stavano salendo esponenzialmente, più che in altre province. Il 4 marzo si registra il seguente bollettino: 423 contagiati (il doppio rispetto al giorno prima), su 1.820 in tutta la Lombardia, con 73 decessi.

Vengono dunque inviati dall’Unità di crisi lombarda i dati all’Iss, con richiesta di intervento. L’Istituto superiore della sanità conferma il 5 marzo il problema e chiede di chiudere la Val Seriana. Vengono preparati i militari, che arrivano per richiesta del ministero degli Interni ai confini dei due comuni. Il 6 marzo intanto si registrano 135 decessi, su 309, totali in Italia. Ma il comitato tecnico scientifico avvisa il premier Giuseppe Conte che la situazione sta degenerando in tutta la Lombardia. Così il 7 marzo arriva il noto Dpcm sulla zona arancione in regione e i militari tornano indietro. Poi, l’11 marzo tutta Italia diventa zona rossa, per evitare le fughe di persone, già visibili proprio tra il 6 e il 7 marzo. Quell’anno nella bergamasca la mortalità è salita del 600% rispetto agli anni precedenti.

Il piano pandemico

Si parla anche del piano pandemico dell’Oms, che per la procura non era stato aggiornato. Il punto controverso è a chi spettasse riscriverlo, e in che modalità. Il direttore vicario dell’Oms in Italia Ranieri Guerra non aveva aggiornato il piano, ritenendo che non avesse bisogno di modifiche in quanto negli ultimi anni non si erano registrati gravi episodi epidemiologici (anche se l’Oms aveva chiesto di rivederlo). L’ex funzionario dell’Oms Francesco Zambon aveva anche dichiarato di aver subito pressioni attraverso mail da parte di Guerra, per postdatare un piano vecchio, facendolo quindi sembrare aggiornato al 2016. La pubblicazione di questo “finto” nuovo piano è durata solo 24 ore.

Speranza: «Sereno e sicuro di aver agito interesse Paese»

«Apprendo da agenzie di stampa notizie riguardanti l’inchiesta di Bergamo. Ho sempre pensato che chiunque abbia avuto responsabilità nella gestione della pandemia debba essere pronto a renderne conto. Io sono molto sereno e sicuro di aver sempre agito con disciplina ed onore nell’esclusivo interesse del Paese. Ho piena fiducia come sempre nella magistratura». Così l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza