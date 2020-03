Coronavirus in India: centinaia di migliaia di migranti in fuga dalle città A piedi o in bicicletta: sono lavoratori a giornata che non possono resistere nelle città senza paga. Ma rischiano di vanificare il lockdown di Gianluca Di Donfrancesco

Centinaia di migliaia di indiani stanno attraversando il Paese a piedi: a volte in piccoli gruppi, spesso formano lunghe e dense colonne umane.

Tentano di tornare nelle loro città e nei villaggi di origine, nelle campagne, via dalle metropoli e dai centri industriali, come Delhi e Mumbai, dove non possono più lavorare a causa del blocco delle attività produttive.

Sono soprattutto operai, muratori, lavoratori a giornata, che, senza paga, non possono permettersi di sostenere le pur misere condizioni di vita che sopportano normalmente nelle città. Decidono così di affrontare viaggi di centinaia di chilometri. Rigorosamente a piedi, dato che i treni e tutti i sistemi di trasporto pubblico sono fermi, per decisione del Governo. Nei giorni a cavallo del lockdown avevano preso d’assalto autobus e treni.

Il premier chiede perdono

È in particolare a loro che si è rivolto il premier Narendra Modi, in un messaggio radiofonico in cui ha chiesto «perdono» per le gravi difficoltà inflitte alla popolazione con il lockdown: «Ma non c’è alternativa», ha affermato.

Dal 24 marzo, anche l’India ha deciso il blocco totale e il distanziamento sociale, come misura per prevenire la diffusione dell’epidemia di coronavirus. Un obiettivo tanto più vitale, in un Paese dal sistema sanitario fragile. Un obiettivo che le forze dell’ordine perseguono, in qualche caso, anche prendendo a bastonate le persone che trovano in giro per strada.

Secondo Dhruva Chaudhry, presidente della Indian society of critical care medicine, l’India avrebbe solo 100mila posti letto in terapia intensiva e 40mila respiratori. A questo si aggiungerebbero le inevitabili carenze di personale medico qualificato, in caso di picco dei contagi.