Covid, ipotesi green pass base al lavoro per gli over 50: ma resta l’obbligo vaccinale fino a metà giugno

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Stiamo valutando la possibilità di utilizzare il green pass base in alcune contesti dove ora è previsto il super green pass, penso ai trasporti pubblici e ai lavoratori over 50. Per quest'ultima categoria, infatti, riterrei di buon senso considerare l'opportunità - pur mantenendo l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno - di permettere loro di andare al lavoro con il certificato verde base, anziché quello rafforzato (rilasciato dopo vaccinazione o guarigione, ndr), ossia esibendo un tampone a proprie spese ogni due giorni». Parola del sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Una data precisa ancora non c'è ma l'ipotesi è anticipare la data del 15 giugno. Si parla di maggio. Insomma, per gli over 50 continuerà fino a metà giugno l'obbligo di vaccinarsi (in caso contrario scatta la sanzione di 100 euro) ma prima di quella data potrebbe scattare per loro la possibilità di recarsi al lavoro con il green pass base (quindi basterà un tampone negativo) come succede attualmente per gli under 50+



Loading...

Avviato l’invio dei codici fiscali over 50 inadempienti

Intanto il ministero della Salute ha fatto sapere di aver inviato nell’ultima settimana all’Agenzia delle Entrate - Riscossione 600mila segnalazioni di codici fiscali di over 50 inadempienti per far partire le sanzioni. Sta di fatto che a più di un mese dalla data di entrata in vigore delle sanzioni (1° febbraio 2022) per gli over 50 che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale, le multe da 100 euro previste dalla legge non sono state ancora recapitate ai No Vax irriducibili.

Procedura complicata

La procedura messa in piedi dal decreto è complessa. Prevede infatti che i nominativi degli inadempienti vengano rilevati dal Sistema Tessera Sanitaria gestito dalla società informatica del ministero del Tesoro, la Sogei. Che a sua volta deve incrociarli con quelli della banca dati dell'anagrafe vaccinale nazionale, alimentata dalle Regioni. In più sulla tessera sanitaria si sarebbero dovuti registrare i certificati di avvenuta guarigione dal Covid, trasmessi da medici di famiglia e Asl. Un incrocio di dati complicato, appunto.

La valanga di esposti

Per tentare di inceppare la macchina sanzionatoria sono arrivati inoltre centinaia di esposti, impostati tutti allo stesso modo, nei quali il denunciante «querela - si legge nel fac-simile - allo stato contro ignoti», «chiedendo che codesta Procura della Repubblica, svolte le opportune indagini, eserciti l’azione penale contro coloro che risultino responsabili in danno del/la denunciante, e nei limiti della configurabilità della peculiare fattispecie anche in forma di pericolo o di tentativo, dei reati di: abuso d'ufficio (ex articolo 323 del Codice penale); violenza privata (ex articolo 610 del Codice penale); minaccia (ex articolo 612 del Codice penale); estorsione (ex articolo 629 del Codice penale)»