Covid: da Israele e Danimarca nuova variante, nome provvisorio BA.X

Una nuova variante si affaccia in Europa. È stata segnalata in Israele e Danimarca e «per ora lo chiameremo ’BA.X’ perché non è esattamente chiaro quale sarebbe la sua designazione Pango», il nomenclatore internazionale, «se ne avesse una». Così su Twitter il ’cacciatore di varianti’ il biologo Ryan Gregory, del dipartimento di Biologia integrata dell’Università canadese di Guelph, nell’Ontario. Ad allarmare gli scienziati è l’alto numero di mutazioni sulla proteina Spike, 24 secondo qualche esperto, molto vicine però alle 32 della prima Omicron. «Finora - continua - ci sono solo poche sequenze» di ’BA.X’ e «potrebbe non essere in grado di competere con le varianti attualmente dominanti e quindi non decollare». Ma per Gregory è «da tenere d’occhio e potenzialmente preoccupante».

Prima sequenza ufficiale in Israele

Gregory Twitter, che conferma come «la prima sequenza è stata identificata in Israele e portata all’attenzione il 13 agosto, da allora - continua - altre due sequenze abbastanza simili sono state registrate in Danimarca». Secondo lo scienziato, «il fatto che sia stata identificata in Israele e in Danimarca è un po’ preoccupante perché chiaramente non è limitata a una sola nazione».

Al via nuova flash survey sulle varianti



Non sembra un caso che sia in arrivo una nuova flash survey per la stima della prevalenza delle varianti Voc (Variant Of Concern) e di altre varianti di Sars-CoV-2 in Italia. Lo stabilisce una circolare del ministero della Salute in cui si specifica che verrà realizzata una indagine rapida coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione con il ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome. L’indagine prenderà in considerazione i campioni notificati nella settimana dal 21 al 27 agosto 2023, corrispondenti a prime infezioni, da analizzare tramite sequenziamento genomico e le Regioni/Province Autonome dovranno inviare i dati entro il 4 settembre 2023 alle 12,00.



Incidenza sale e varianti galassia Omicron pressano

«L’incidenza delle infezioni sta aumentando. Abbiamo un sottobosco di varianti che discendono da Omicron o fanno parte della sua galassia. Quindi non è cambiato molto ma anche l’ultimissima registrata, denominata per ora ’BA.X’, che è stata individuata in Israele e in Danimarca, ci fa capire che le varianti pressano per emergere». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss), facendo il punto della situazione Covid. «Per questo credo che a settembre gli anziani e i fragili devono pensare ad un richiamo del vaccino Covid insieme all’antinfluenzale», conclude il virologo.

Campagna di vaccinazione autunnale anti-COVID

In effetti in una circolare del ministero della Salute del 14 agosto si legge che «in concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/24, è previsto l’avvio di una campagna nazionale di vaccinazione anti COVID-19 con l’utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici, la cui approvazione da parte di EMA e AIFA è prevista per fine estate/inizio autunno e di cui si prevede la disponibilità di dosi a partire dal mese di ottobre. L’obiettivo della campagna nazionale è quello di «prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di COVID-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. A questi gruppi di persone è raccomandata e offerta una dose di richiamo a valenza 12 mesi con la nuova formulazione di vaccino aggiornato. La vaccinazione potrà inoltre essere consigliata a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità».