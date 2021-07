Coronavirus oggi. Covid, in Italia il 60,2% degli over 12 è completamente vaccinato

8:36 Vaccini, in Italia il 60,2% degli over 12 è completamente vaccinato

La campagna vaccinale ha superato quota 60% di vaccinati tra gli over 12. Come emerge dalle elaborazioni di Lab24 su dati del ministero della Salute, al 31 luglio il 54,2% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Il 10,5% è in attesa di seconda dose. Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose - è almeno parzialmente protetto Il 64,7% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 71,8% mentre il 60,2% è completamente vaccinato.

PER APPROFONDIRE / Dati in tempo reale su Lab24