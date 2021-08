Covid Italia: 5.735 nuovi casi e 11 decessi. Tasso di positività al 2,82%

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Altri 661 casi in E-R e aumentano i ricoveri

Altri 661 casi di coronavirus in Emilia-Romagna dove torna ad aumentare anche il numero di pazienti Covid-19 ricoverati. Nessun nuovo decesso. È quanto emerge dal bollettino della Regione. In terapia intensiva ci sono 26 persone con sindrome Covid-19 (+4 rispetto a ieri), 290 quelli negli altri reparti Covid (+11). I 661 nuovi positivi sono stati rilevati su 21.605 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L’età media è 32,6 anni.

In Toscana 2 decessi e 9 ricoverati in più: vaccini oltre 4,3 mln

In Toscana, dove sono 257.096 i casi complessivi di positività al coronavirus, 665 in più rispetto a ieri, sono stati registrati oggi due nuovi decessi, uno a Prato e uno a Pistoia: un uomo e una donna con un’età media di 54,5 anni. Sono 6.929 i deceduti dall’inizio dell’epidemia. L’età media dei 665 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 41% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 239.586 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.581, +4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 258 (9 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (2 in meno). Alle 12.00 di oggi in Toscana sono state effettuate complessivamente 4.328.210 vaccinazioni, 30.797 in più rispetto a ieri (+0,7%).

Lazio, 554 nuovi casi, 273 a Roma

Nel Lazio “oggi si registrano 554 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-84), 3 decessi, compresi i recuperi (+2) i ricoverati sono 398 (+17), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 273”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-162 su base settimanale) - aggiunge - RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa”.

Campania; 369 nuovi casi ma nessuna vittima

Sono 369 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 15.816 test effettuati (il report di oggi diffuso dall’Unità di Crisi regionale non fa distinzione tra tamponi molecolari e antigenici) per un tasso di contagio che - prendendo in considerazione tutti i test effettuati - si attesta al 2,33%. Non si registrano nuove vittime. Quanto al report sui posti letto, quelli di terapia intensiva occupati sono 14 (dato in linea con quello di ieri), a fronte di 656 liberi; mentre quelli di degenza occupati ammontano a 249 (ieri erano 267) a fronte dei 3160 disponibili.

208 positivi e nessun decesso in Puglia

Oggi domenica 8 agosto in Puglia sono stati registrati 208 casi su 12.543 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,65%. I nuovi positivi sono 59 nella provincia Bat, 44 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Bari, 28 in provincia di Foggia, 27 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Taranto, più 5 residenti fuori regione e 1 caso di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.990.851 test e sono 3.396 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.756 e sono 247.687 i pazienti guariti.