Covid, Italia tutta bianca a fine marzo: domani arriva il decreto post emergenza

La guerra in Ucraina e la risalita dei contagi non frenano la road map dell'annientamento delle misure anti-Covid. Oggi torna a riunirsi la cabina di regia. Ed è in arrivo giovedì 17 marzo il nuovo decreto con le progressive abolizioni delle restrizioni, alcune delle quali, come lo stop all'obbligo di qualunque Green pass per sedersi ai tavoli all'aperto di bar e ristoranti, partiranno subito la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, quando tutta l’Italia sarà in zona bianca. Tra il 1° aprile al 15 giugno il green pass andrà progressivamente in archivio. L'obiettivo del governo è arrivare a un'estate senza restrizioni, circolazione del virus permettendo.

Gli ultimi nodi da sciogliere riguardano i tempi dell’addio alle mascherine e al Green pass al chiuso. Probabile una soluzione più graduale rispetto alla Francia dove dal 14 marzo non c'è più l'obbligo di mascherina al chiuso e Green pass vaccinale.



La road map della fine delle restrizioni



Già dal primo aprile il governo Draghi punta a consentire l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici solo col Green pass base, mentre si prevede l'eliminazione di qualunque tipo di certificazione vaccinale per i luoghi all'aperto. Il governo conta poi sulle vacanze di Pasqua per rilanciare il settore turistico: per questo, già dal 1° aprile dovrebbe non servire più il Pass per le strutture ricettive, per i musei e le mostre e le attività commerciali. Mentre gli stadi dovrebbero tornare al 100% (ma si preme per una deroga per la partita della Nazionale del 24 marzo).

Con l’addio allo stato d’emergenza dovrebbero poi decadere le quarantene da contatto, anche per i non vaccinati. La novità riguarderà anche le scuole dove - probabilmente non da subito - dovrebbe sparire anche l'obbligo della Ffp2 in favore della chirurgica.

L'ipotesi allo studio del governo è poi lo stop dal primo maggio a qualunque tipo di Green pass per l'accesso ai luoghi al chiuso, dai ristoranti ai cinema.