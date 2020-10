Covid: l’Fmi vede un crollo meno drammatico per economia globale (-4,4%) e Italia (-10,6%)

I Governi, si legge ancora nel report, potrebbero poi aver bisogno di alzare in maniera progressiva le tasse «sugli individui più ricchi e su quelli relativamente meno colpiti dalla crisi», inclusi inasprimenti del prelievo su «immobili di pregio, capital gain, e patrimoni». L’Fmi suggerisce anche di modificare le imposte sulle imprese, per assicurarsi che «le aziende paghino tasse proporzionate alla loro redditività». A tal riguardo, il Fondo afferma che «i Paesi dovrebbero cooperare su una tassazione societaria internazionale, per rispondere alle sfide dell’economia digitale».

Cicatrici profonde

La convalescenza dalla recessione da Covid sarà lunga e difficile. Serviranno anni per tornare ai livelli pre-crisi. «Non solo per la prima volta da due decenni aumenta l’incidenza della povertà estrema, ma aumenta anche la diseguaglianza, perché la crisi ha colpito in modo sproporzionato le donne, i giovani» e i lavoratori più fragili.

Secondo l’Fmi, quasi 90 milioni di persone potrebbero scendere sotto la soglia di deprivazione estrema quest’anno, con redditi inferiori a 1,9 dollari al giorno. Rischiano così di essere cancellati i progressi fatti dagli anni 90 nella lotta alla povertà.

Secondo Gopinath, «la perdita cumulata per l’economia mondiale, rispetto alle previsioni di crescita se non ci fosse stata la pandemia, ammonta a 11mila miliardi di dollari nel biennio 2020-21 e salirà a 28mila miliardi nel periodo 2020-25».

Il ruolo degli investimenti pubblici

L’Fmi sottolinea l’importanza degli investimenti pubblici per sostenere la ripresa e rimarca come la congiuntura (tassi ultra bassi, incertezza e bassi investimenti privati) sia molto favorevole a questi interventi perché permette un effetto moltiplicatore elevato. Al tempo stesso, il Fondo raccomanda di indirizzare gli investimenti verso le infrastrutture “verdi”, con una spinta decisiva alla lotta al cambiamento climatico. Per la quale l’Fmi ritiene sempre più cruciale la carbon tax.