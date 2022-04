Covid, con la variante Omicron è boom di contagi sul lavoro nel primo trimestre 2022

Lombardia in testa

Dall’analisi territoriale emerge una maggiore concentrazione delle denunce (41,6%) nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 24,5%), seguito da Nord-Est (22,9%), Centro (16,4%), Sud (13,5%) e Isole (5,6%). Le province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,9%), Torino (6,7%), Roma (6,0%), Napoli (4,1%). La provincia di Milano è anche quella che registra il maggior numero di contagi professionali nell’ultimo mese di rilevazione.

Professioni sanitarie le più colpite



Nei settori della sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) si concentra il 63,5% delle denunce da Covid-19 registrate. L’analisi per professione dell’infortunato conferma che la categoria dei “tecnici della salute” è quella più coinvolta dai contagi con il 37,5% delle denunce (in tre casi su quattro donne), l’82,5% delle quali relative a infermieri. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 16,9% (l’80,9% sono donne), i medici con il 9,0% (la metà sono donne), gli operatori socio-assistenziali con il 6,0% (l’85,2% donne), gli impiegati amministrativi con il 5,3% (i due terzi sono donne) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (l’80% ausiliari, ma anche portantini, barellieri) con il 4,5% (72,9% donne). I contagi professionali di insegnanti/professori e ricercatori di scuole di ogni ordine e grado e di università statali e private, sono poco più di cinquemila.

Anche rispetto alla professione dell'infortunato si osserva in generale un calo significativo delle denunce a partire da febbraio-marzo 2021, con incidenze in riduzione per alcune categorie, tra le quali le professioni sanitarie, che tuttavia nel secondo semestre dell'anno, e ancor di più nel primo trimestre del 2022, mostrano segnali di ripresa. Così come trasporto/magazzinaggio e commercio.

