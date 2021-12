Covid, Liguria e Trentino verso la zona gialla. A rischio anche il Veneto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crescono i ricoveri legati alla quarta ondata. E altre regioni si avvicinano alla zona gialla. Un cambio di colore senza impatto immediato nella vita dei cittadini (dal momento che le regole in zona bianca e gialla sono le stesse a parte l’obbligo di mascherina anche all’aperto) ma rivelatore di un aumento di pazienti Covid ospedalizzati.

Liguria e Trentino verso la zona gialla tra una settimana

Liguria e Trentino hanno superato in questi giorni le soglie che segnano l’addio alla zona bianca. Con 274 ricoveri nei reparti ordinari e 27 in terapia intensiva, la Liguria registra un tasso di ospedalizzazione di pazienti Covid al 16% nei reparti ordinari e al 12% in terapia intensiva. Percentuali ancora più alte nella provincia autonoma di Trento: 16% in area medica ma 20% in rianimazione. Senza una inversione del trend la cabina di regia venerdì prossimo certificherà per entrambe il passaggio in fascia gialla dove già sono collocati Friuli Venezia Giulia, Calabria e provincia autonoma di Bolzano.

Veneto e Marche a rischio

Sono vicine alla zona gialla anche Veneto e Marche. Entrambe hanno superato la soglia del 10% di terapie intensive occupate da pazienti Covid. E non sono distanti anche da quella del 15% per i reparti ordinari. Il Veneto è al 13% e le Marche sono al 12%. Non solo. Il Veneto è ormai la regione italiana con l’incidenza più alta: 439 casi settimanali ogni 100mila abitanti. «Siamo appesi al dato di occupazione dell’area medica, e penso che il bollettino di venerdì sarà da zona gialla», ha detto il presidente della regione Luca Zaia, commentando i dati sulla pandemia Covid-19.

Lombardia e Lazio sotto osservazione

Tra le regioni più grandi, quelle che rischiano maggiormente di lasciare a breve la zona bianca sono Lombardia e Lazio. La situazione in Lombardia (194 casi settimanali ogni 100mila abitanti), comincia a essere preoccupante soprattutto sul fronte dei ricoveri nei reparti ordinari, saliti al 14%. Ma anche quelli in terapia intensiva sono in lento aumento (siamo al 9%). Non sta molto meglio il Lazio (191 casi settimanali ogni 100mila abitanti) con i ricoveri in area medica all’12 per cento e le terapie intensive al 9,4 per cento (dato cabina di regia).