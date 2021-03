Covid, dalla logistica alla distribuzione come cambia il piano vaccini del generale Figliuolo La Difesa ha messo a disposizione fino a 200 Drive Through (Dtd) richiesti dalla Protezione civile e Asl territoriali. Attualmente ne sono schierati 142 ma a breve ne saranno aperti anche altri di Andrea Carli

Le varianti del coronavirus corrono. La campagna di vaccinazione deve accelerare. E lo deve fare in tempi strettissimi. A nemmeno 60 ore dalla nomina a Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 al posto di Domenico Arcuri si delineano già alcuni elementi che caratterizzeranno la strategia che il generale Francesco Paolo Figliuolo metterà in campo per raggiungere un’immunizzazione di massa. Il piano resta quello già approvato ma il sistema va potenziato con strutture e personale. Rispetto alla linea precedente, la nuova strategia prenderebbe in considerazione il modello britannico della dose unica di vaccino. Utiilizzo dunque anche delle scorte destinate ai richiami, nell’attesa che arrivi il via libera dell’Ema al vaccino monodose Johnson&Johnson (il comitato dell’Agenzia europea del farmaco si riunirà l’11 marzo). L’obiettivo è due milioni di vaccinati in più.

La prima carta: i Drive Through

La parola d’ordine è: “accelerare le vaccinazioni”. La Difesa ha messo a disposizione fino a 200 Drive Through (Dtd) richiesti dalla Protezione civile e Asl territoriali. Attualmente ne sono schierati 142 ma a breve ne saranno aperti anche altri. Figliuolo ha già sul tavolo una lista dei drive through della Difesa pronti alla riconversione in centri di inoculazione. Ma ora bisognerà studiare quanti ancora ne servono e quale sia il fabbisogno di strutture e personale nelle varie regioni, in particolare quelle in coda alla classifica delle dosi utilizzate. Se non bastasse, la Difesa è pronta ad allestire in tempi record anche delle tendostrutture, così come successo per gli ospedali da campo realizzati in varie città durante la prima ondata del virus.

Il cambio di passo chiesto da Draghi

Il tutto si inserisce nella nuova linea dettata dal capo del Governo. Mario Draghi ha chiesto un cambio di passo, che si raggiungerà solo mettendo in campo un gioco di squadra tra tutti coloro che sono in prima linea, a cominciare dal nuovo capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e dallo stesso Figliuolo. Il motore della macchina organizzativa si è già messo in moto: nelle ultime ore i due hanno incontrato il ministro della Salute Roberto Speranza e la ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini. È stato un primo giro di ricognizione che servirà a mettere nero su bianco il nuovo piano vaccini. Venerdì 5 marzo si riunirà la Conferenza Stato-Regioni: sarà l’occasione per fare il punto sul tema. Occorre uniformare tempi e numeri delle somministrazioni nelle varie regioni per dare una sola tabella di marcia alla campagna di immunizzazione.

La flessibilità nel dna delle Forze armate

La nuova strategia parte da una constatazione: le Forze armate sono abituate a essere flessibili e sono capaci di modulare gli assetti in relazione alla mutazione delle condizioni sul terreno. Il Commissario straordinario è comandante logistico dell’esercito. Considerato che ora l’obiettivo è far correre la campagna vaccinale, anche per frenare contagi e varianti prima che si sviluppino resistenze ai sieri, la logistica (intesa come trasporto di persone e materiali e messa a disposizione di strutture per la quarantena) sarà al centro della nuova strategia, forte dell’esperienza che il generale ha maturato su questo settore negli anni.

La stretta connessione tra logistica e somministrazioni

Il personale della Difesa si occuperà, come già avviene nell'hub di Pratica di Mare, di garantire un’adeguata distribuzione delle fiale su tutto il territorio nazionale, in questo affiancato dal personale della Protezione civile (si parla di 300mila volontari, tra medici e logistici, ma alla fine le forze in campo potrebbero essere più contenute). Un impegno che si svilupperà in parallelo a quello delle somministrazioni, che a sua volta vedrà la squadra di Curcio svolgere una funzione di coordinamento, a stretto contatto con strutture sanitarie e medicina del territorio. La Protezione civile nazionale farà da coordinamento e volano delle protezioni civili regionali, con il coinvolgimento del volontariato.