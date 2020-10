Covid: Londra verso limitazioni più rigide Vietato incontrare al chiuso persone non appartenenti al nucleo familiare - Timori per economia e occupazione di Redazione Esteri

Londra si prepara a limitazioni più rigide dopo il “coprifuoco” alle 22 per bar e ristoranti, già in vigore da settimane. Da sabato 16,come ha annunciato il segretario alla Salute, Matt Hancock, la capitale «passa a un livello di allerta Covid locale alto».

Le persone, ha spiegato il ministro alla Camera dei Comuni, non potranno incontrare individui non appartenenti al proprio nucleo familiare al chiuso, in casa come in altri locali (ristoranti, pub). Si chiede, inoltre, di limitare il più possibile i viaggi e gli spostamenti non necessari, anche se le attività rimarranno aperte. Ammessi gli incontri all’aperto, nei giardini privati ​​e negli spazi esterni, a condizione che si rispettino le distanze sociali e si segua la “regola del sei”.

Restrizoni e polemiche

Il Regno Unito, insomma, sceglie un approccio mirato per affrontare l’ondata di casi di Covid-19: restrizioni localizzate, dove emergono focolai, in modo da evitare un altro blocco nazionale e i danni che provocherebbe all’economia. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Dominic Raab.

Da sabato, oltre metà della popolazione inglese vivrà con restrizioni elevate (massimo di sei persone al chiuso e all’aperto e chiusura dei pub, bar e ristoranti alle 22) o molto elevate (con strette ancora più rigide ed eventuale blocco degli spostamenti).

Non mancano le polemiche per le decisioni prese dal Governo Johnson: a Liverpool, dove le misure di prevenzione sono al massimo livello, molti gestori di locali temono la chiusura.