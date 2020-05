Covid manager e test per tutti: le aziende investono in sicurezza

Parole del direttore tecnico di cantiere della Setten Genesio, impresa di costruzioni con sede a Oderzo, Francesco Cover. «Quando è arrivata la pandemia stavano lavorando all’adeguamento sismico dell’ospedale. Poi la decisione della Regione Veneto: trasformare quello di Vittorio Veneto in un Covid – Hospital». Allora è diventato necessario riconsegnare i reparti a cui stavamo lavorando integri, pronti per ospitare, in tempi brevissimi, i nuovi malati. Con il via libera dell’Ulss2 l’impresa opitergina ha deciso di continuare i lavori: «Abbiamo vinto un appalto, certo – dice Cover – ma prima di tutto ci tenevamo a dare una mano». Il cantiere è stato riorganizzato: «Ci siamo confrontati con la Direzione lavori, i Coordinatori della sicurezza e la Direzione sanitaria. Agli operai abbiamo chiesto se se la sentissero di proseguire: la loro disponibilità è stata massima. Poi abbiamo dettato le nuove regole: mai più di una squadra nello stesso spazio, distanza di sicurezza, mascherine FFP2, guanti, occhiali, visiere e guanti».

In poco tempo gli operai hanno completato una decina di camere con le forze a disposizione: 15 uomini rispetto ai 35 presenti a regime». Oltre alle camere gli operai della Setten Genesio hanno messo mano anche a otto sale d’aspetto. «Abbiamo lavorato anche nel weekend e comunque sempre quando era possibile cercando di essere presenze silenziose. Per i pasti ci siamo appoggiati a un ristoratore locale, Gennaro 2000, che ogni giorno ci portava in ospedale il pranzo, in sicurezza. Abbiamo allestito due box di cantiere dedicati alla mensa e abbiamo disposto i tavoli in modo tale da rispettare il distanziamento». Una esperienza umana, prima ancora che professionale. «Paura? Abbiamo avuto quella giusta per non fare cose sbagliate – dice Cover – abbiamo fatto tante riunioni con gli operai e siamo stati chiari: chi non se la sentiva poteva tornare a casa, senza rimproveri o conseguenze, restava solo chi se la sentiva. Sono rimasti tutti».