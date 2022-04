Covid, mascherine al chiuso: ecco tutti i luoghi dove sono ancora obbligatorie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se sul green pass la stretta dal 1° aprile si allenta, nulla cambia per ora sul fronte mascherine. Queste ultime restano obbligatorie al chiuso fino alla fine di aprile. Nessuna decisione è stata presa finora dal governo su una eventuale proroga. Anzi, per il momento le posizioni non sono univoche. «A metà aprile osserveremo il quadro epidemiologico, valutando la curva, ma oggi dico che la mascherina è ancora essenziale per contrastare il virus» ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. «L’obiettivo del governo è arrivare al primo maggio senza prevedere più neanche la mascherina al chiuso», gli ha fatto eco il sottosegretario alla salute Andrea Costa.

Norme in vigore fino al 30 aprile

Ma quali sono le disposizioni fino al 30 aprile? La regola generale è che le mascherine sono obbligatorie fino a quella data in tutti i luoghi al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private. Con l’eccezione delle scuole. Dove sin d’ora è previsto l’obbligo in classe della mascherina chirurgica fino alla fine dell’anno scolastico (inizio giugno). Ma vediamo più da vicino quali sono i luoghi dell’obbligo. E quale mascherina va indossata.

Mascherina obbligatoria all’aperto allo stadio e ai concerti

L’ultimo decreto anti-Covid n.24 del 24 marzo prevede alcuni casi in cui la mascherina (basta la chirurgica) è obbligatoria anche all’aperto. Si tratta di spettacoli teatrali, arene cinematografiche, concerti e stadi.

Ffp2 al cinema e sui mezzi di trasporto



Nel caso di spettacolo teatrali, film, concerti o gare sportive al chiuso invece è obbligatoria la mascherina Ffp2 (insieme al green pass rafforzato). Mascherina di tipo Ffp2 obbligatoria anche su aerei, treni Alta velocità e Intercity, traghetti e autobus di linea per trasporto intraregionale (dove serve il green pass), nonché su tram, autobus, metropolitane, funivie, cabinovie e seggiovie (per le quali non è previsto più alcun tipo di certificato). Nelle scuole primarie e secondarie la mascherina Ffp2 diventa obbligatoria in classe per 10 giorni, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni.

Mascherina chirurgica in classe fino a fine anno scolastico

Sempre fino al 30 aprile basta la mascherina chirurgica per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste, nei musei, alle mostre e nelle biblioteche, nonché dal barbiere, dal parrucchiere, dall’estetista (dove non è più richiesto il green pass). Mascherina chirurgica obbligatoria anche al lavoro (ma le aziende, a maggior tutela e prevenzione, possono chiedere di mantenere l'obbligo di indossare la mascherina FFp2 all'interno dei propri locali), così come nelle aule scolastiche (dove sarà obbligatoria fino alla fine dell’anno scolastico) e in quelle universitarie. Nonché in discoteca (ad esclusione del ballo).