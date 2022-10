Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre la linea del nuovo governo in tema Covid si va sempre più delineando, con una strategia che punta a cancellare restrizioni e obblighi del passato ispirandosi più a un richiamo alla responsabilità individuale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene alla Celebrazione de “I Giorni della Ricerca” al Quirinale e, nel passaggio dedicato alla pandemia, lancia un messaggio chiaro: non abbiamo ancora vinto, serve la responsabilità di tutti.

Covid: Mattarella, non possiamo proclamare vittoria, serve responsabilità

«Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid - ha detto Mattarella -. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione. La Sanità pubblica ha il compito di mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili, dei più anziani, di coloro che soffrono per patologie pregresse. Tuttavia - ha aggiunto il Capo dello Stato - sentiamo che il periodo più drammatico, il pericolo più allarmante è alle nostre spalle. La scienza è stata decisiva. Come lo è stata la dedizione del personale sanitario, in ogni ruolo. Come lo è stata la solidarietà, nelle sue più diverse espressioni, a tutti i livelli: dai gesti semplici di aiuto tra le famiglie, nelle comunità, alle scelte comuni compiute dall'Unione europea».

Il senso di responsabilità della quasi totalità degli italiani

I risultati raggiunti fino a oggi sono dovuti in gran parte al progresso della scienza. «Se oggi possiamo, nella gran parte dei casi, affrontare il Covid, come se si trattasse di un'influenza poco insidiosa - ha continuato Mattarella - , è perché ne è stata fortemente derubricata la pericolosità per effetto della vaccinazione; dalla grande adesione alla vaccinazione, dovuta all'ammirevole senso di responsabilità della quasi totalità dei nostri concittadini, sollecitati a farvi ricorso dalla consapevolezza di salvaguardare, in tal modo, la salute propria e quella degli altri».

La ricerca ha bisogno di un terreno fertile

Di qui l’importanza della ricerca che, come ha ricordato il Capo dello Stato, ha bisogno di un terreno fertile nel quale crescere e produrre i suoi risultati migliori. Richiede collaborazione tra pubblico e privato, attraverso investimenti, raccolta di risorse, indirizzi strategici condivisi. Presuppone una scuola e una università su cui l'intera società dimostri di puntare davvero. Raccoglie e diffonde fiducia per consentire a tutti di giovarsi dei suoi risultati».

Covid: Cattaneo (Fi), «libertà riconquistata grazie a vaccini»

Secondo il capogruppo di Forza Italia alla Camera Alessandro Cattaneo «le parole del presidente Sergio Mattarella ricordano che la libertà riconquistata è merito dell’imponente campagna di vaccinazione condotta in uno spirito di unità nazionale dove tutti sono stati protagonisti, Istituzioni, Forze armate, medici, infermieri, personale sanitario e cittadini. Una libertà che il Paese ha potuto riabbracciare con sacrificio, lavoro e alto senso di responsabilità, frutto di fiducia nella scienza e nell’attuazione di regole necessarie per uscire da una crisi pandemica senza precedenti. È importante ora rimanere vigili e accompagnare ogni decisione rimanendo ancorati al principio che ha mosso ogni scelta intrapresa: proteggere la propria vita significa proteggere la vita degli altri».