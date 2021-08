Covid, dalle mense alla quarantena al green pass: ecco le novità per i lavoratori

2' di lettura

Dalle mense alla quarantena, nel periodo estivo una serie di novità riguardanti le regole Covid hanno interessato il mondo del lavoro. Mentre è in corso un acceso dibattito tra le parti sociali sulla necessità o meno di entrare al lavoro con il green pass , vediamo cosa è necessario sapere al rientro dalle ferie.

Le regole per entrare in mensa

Dopo l’entrata in vigore del Dl sul green pass obbligatorio nei ristoranti al chiuso. è stata posta la questione delle mense al chiuso. In una Faq pubblicata sul sito di Palazzo Chigi, il governo ha spiegato che «per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde. A tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni con le modalità indicate dal Dpcm del 17 giugno».

Le disposizioni per la quarantena

Una nota dell’Inps del 6 agosto ha reso noto che, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l'indennità di malattia non potrà essere erogata per i lavoratori che dovranno osservare il periodo di quarantena. Per quarantena si intende il periodo di 10 giorni di isolamento necessario a chi è entrato in contatto con un positivo al Covid . Questo periodo è stato ridotto a 7 giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale.

La quarantena dei lavoratori fragili

Riguardo ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, Decreto legge. 18/2020), l'Inps erogherà l’indennità di malattia relativamente ad eventi di quarantena del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in smart working. Per quanto riguarda gli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (articolo 26, comma 6, Decreto legge. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione Covid-19 lavoratori fragili.

Green pass obbligatorio per i lavoratori della scuola

Il green pass è obbligatorio per i lavoratori della scuola. I docenti che non avranno il certificato saranno sospesi e non riceveranno lo stipendio dopo 5 giorni di assenza. Tutto il personale della scuola e dell’università, si legge nel decreto del 5 agosto, «al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione», dovrà avere ed esibire il green pass. «Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento».